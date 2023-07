HAZ „Mal raus“: Tags auf dem Rad und nachts im Museum

Liebe Leserinnen und Leser,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

gibt es einen Film, dessen Handlung Sie gern mal selbst erleben würden? Heute fielen mir etliche ein, doch vor etwa 16 Jahren wäre meine Antwort auf diese Frage eindeutig gewesen: „Nachts im Museum“. Welches Kind hätte keinen Spaß daran, unbeobachtet durch die Gänge zu flitzen und mit den Exponaten zu spielen?

Nun, ganz genau wie im Film laufen die Aktionen im Klimahaus und im Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven wohl nicht ab - wir empfehlen sie Ihnen dennoch in dieser Ausgabe. Die beiden Museen laden Familien zur Übernachtung beziehungsweise zur Abenteuerführung mit dem Nachtwächter ein. Ob schließlich doch noch ein Ausstellungsstück zum Leben erwacht, wird sich zeigen müssen ...

Konzerte am Steinhuder Meer, eine Fahrradtour rund um den Klüt und eine Idee, wie Sie an ein neues Rad kommen, finden Sie ebenfalls in diesem Newsletter. Sollten sie Anregungen für künftige Ausgaben haben, wenden Sie sich gerne per Mail an freizeit@haz.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einen filmreifen Sommer wünscht Ihnen

Johanna Stein

Der große Ausflug

Nachts im Museum

Von Sardinien nach Samoa und über Niger in die Antarktis - solche Reisen wären normalerweise mit immensen Kosten und hohem Planungsaufwand verbunden. Etwas einfacher - und viel günstiger - ist da ein Besuch im Klimahaus in Bremerhaven. Dort können Besucherinnen und Besucher erleben, wie die Menschen in den verschiedenen Klimazonen der Erde leben. Verschiedene Ausstellungsbereiche zeigen, was Klima und Wetter ist, wie sich das Klima in der Vergangenheit verändert hat und wie es sich - Stichwort Klimakrise - künftig entwickeln wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schnee und Eis in Bremerhaven: In der Antarktis-Themenwelt des Klimahauses zeigt das Thermometer minus 70 Grad. © Quelle: imago images/imagebroker

Ebenfalls in Bremerhaven und nur wenige Gehminuten entfernt befindet sich das Deutsche Auswandererhaus. Es lädt zur Zeitreise ein durch mehr als 300 Jahre der deutschen und europäischen Ein- und Auswanderung. Auf den Spuren realer Biografien folgen Besuchende den Auswanderinnen und Auswanderern von Bremerhavens Kaje bis in das tägliche Leben in der Neuen Welt und entdecken die Geschichte der Bundesrepublik durch die Augen von Einwanderinnen und Einwanderern.

Was ist beiden Museen - abgesehen von der Lage - gemein? Sie bieten auch ein Programm für Nachteulen an. Unter dem Titel „Nachts im Klimahaus“ lädt das Klimahaus am Sonnabend, 29. Juli, zur Übernachtung ein. Von 18 Uhr bis 9 Uhr am nächsten Tag können Teilnehmende die Klimazonen entdecken und ein Nachtlager in der Ausstellung aufschlagen. Abendbrot, Frühstück und Programm gehören dazu, Kinder dürfen nicht ohne Aufsichtsperson teilnehmen. Anmeldung unter (0471) 90 20 30 95 oder info@klimahaus-bremerhaven.de.

Aufbruch ins Ungewisse: Nachgestellte Hafenszene von 1888. © Quelle: Deutsches Auswandererhaus

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch das Deutsche Auswandererhaus lädt Familien zu einem Besuch außer der Reihe ein - wenn auch nicht die ganze Nacht lang. Bei der „Abenteuerführung im Laternenschein“ können Teilnehmende den Nachtwächter oder die Nachtwächterin beim abendlichen Rundgang durch die Ausstellung begleiten und das Haus von einer neuen Seite kennenlernen. Die Führung richtet sich ausschließlich an Familien mit Kindern und dauert etwa eine Stunde. Sie findet an den kommenden drei Donnerstagen jeweils um 17.30 Uhr statt. Um eine Anmeldung unter Telefon (0471) 90 22 00 wird gebeten.

Was kostet das und wie kommt man hin?

Die Nacht im Klimahaus kostet 69 Euro pro Person, Jahreskarteninhaber erhalten 15 Prozent Rabatt. Weitere Infos zu den gewöhnlichen Eintrittspreisen und weiteren Veranstaltungen finden Sie hier. Familienkarten für die Abenteuerführung durchs Deutsche Auswandererhaus gibt es ab 22,50 Euro. Weitere Infos zum Museum finden Sie hier. Die Museen sind von Hannover aus mit dem Auto über die Autobahn 27 erreichbar, das sind rund 180 Kilometer. Mit der Bahn nimmt man den Regionalzug nach Bremerhaven und von dort aus den Bus zu den Havenwelten.

Das Klimahaus zählt zum Ensemble der Havenwelten in Bremerhaven. © Quelle: imago images/blickwinkel

Was gibt es noch?

Havenwelten sind das richtige Stichwort - zu denen zählen nämlich nicht nur Klima- und Auswandererhaus. Auch das Deutsche Schifffahrtsmuseum, der Zoo am Meer und ein Einkaufszentrum gehören zum Ensemble am Neuen Hafen in Bremerhaven.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der kleine Ausflug

Musik auf dem Steinhuder Meer

Musik auf dem Meer: Die Seebühne schwimmt bei Mardorf und später dann in Steinhude auf dem Wasser. © Quelle: Jan Leschke

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Seebühne auf dem Steinhuder Meer lädt zum Feiern bei Live-Musik ein. Seit eineinhalb Wochen treibt sie bei Mardorf auf dem Steinhuder Meer - und ist dort noch bis zum Wochenende zu finden, wenn die FidgetsLive am Sonnabend auftreten. Im August zieht die Bühne dann weiter in den Steinhuder Hafen. Dort startet das Programm am Sonnabend, 12. August, mit einer Irish Night und endet am Sonnabend, 2. September, mit einer karibischen Nacht. In der Zeit dazwischen bietet das Programm einen Big-Band-Abend sowie den Sound für die drei Abende des Steinhuder Weinfestes, das vom 18. bis 20. August läuft.

Raus mit dem Rad

Rund um den Klüt

Das Weserbergland abseits des Weser-Radwegs können Radfahrende bei dieser Tour entdecken. Die Route führt einmal um den Hausberg Hamelns, den Klüt, und zeigt die abwechslungsreiche Landschaft „hinter dem Berg“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tour startet am Bahnhof in Hameln und führt direkt an der ersten Sehenswürdigkeit vorbei - dem Münster St. Bonifatius. Über die Münsterbrücke geht es weiter durch das Klütviertel, über Wiesen und Felder entlang einer alten Lindenreihe und vorbei am Gut Helpensen. In Halvestorf angelangt, besteht die Möglichkeit, einen Abstecher zum Waldbad und zum Campingplatz zu machen.

450-jährige Geschichte: Das Rittergut Schloss Schwöbber. © Quelle: Schlosshotel Münchhausen

Auf einer wenig befahrenen Landstraße geht es weiter durch Wördeholz bis zur Kreisstraße, der die Route bis nach Multhöpen folgt. In Multhöpen zweigen Sie rechts in den Buschweg ab und lassen sich zur Landesstraße, die durch die Ortschaft Grupenhagen führt, hinunterrollen. In beiden Ortschaften bestehen Einkehrmöglichkeiten. Aus Grupenhagen geht es zurück über die Landesstraße, um nach kurzer Strecke zum Rittergut Schloss Schwöbber abzubiegen. Das Renaissancebauwerk ist auch für seine gute Küche und den angrenzenden Golfplatz bekannt.

Weiter geht es nun in Richtung Süden nach Aerzen, das ebenfalls historische Gebäude wie die Domänenburg bietet. Von Aerzen aus geht es zurück, über eine ehemalige Bahnstrecke und durch die Orte Groß Berkel und Klein Berkel. Hier bietet sich ein Ausflug zur St.-Annen-Kirche an. An der Humme entlang gelangt man nun zum Gewässerlehrpfad und einem Auwald. Und wer am Ende der Route noch Zeit und Kraft hat, für den lohnt sich die Erklimmung des Klüts. Oben angelangt, entschädigt der Blick vom Klütturm allemal für die Mühen des Aufstiegs. Vorbei am Münster geht es schließlich wieder zum Bahnhof.

Die Aussicht lohnt sich: Der Klütturm Hameln. © Quelle: Hameln Marketing und Tourismus GmbH

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tour ist rund 35 Kilometer lang. Es handelt sich vorwiegend um gut befahrbare, asphaltierte Wege. Hameln ist von Hannover aus mit dem Auto über die Bundesstraße 217 erreichbar, das sind knapp 50 Kilometer. Mit der Bahn nimmt man den Regionalzug oder die S-Bahn. Eine Karte der Tour finden Sie hier.

Mal was anderes

Neues Fahrrad gefällig? Bei der Versteigerung auf dem Maschseefest könnte man fündig werden. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Maschseefest in Hannover hat auch jenseits von Gastronomie und Party einiges zu bieten - auch für diejenigen, die auf der Suche nach einem neuen Fahrrad sind. Die Stadt Hannover versteigert an den kommenden Donnerstagen, 27. Juli, 3. und 10. August, jeweils um 16 Uhr rollfähige Fahrräder aus dem Bestand des Fundbüros. Die Versteigerungen finden auf der Bühne am Nordufer statt. Mit dem neuen Gefährt könnten Sie dann direkt zur Tour um den Klüt aufbrechen (siehe oben).

Hannover entdecken

Programm auf dem Andreas-Hermes-Platz

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tänzerinnen und Tänzer kommen teilweise aus ganz Norddeutschland: Tango-Montag auf dem Andreas-Hermes-Platz in Hannover. © Quelle: Landeshauptstadt Hannover

Nicht nur der Raschplatz in Hannover hat eine neue Bestimmung gefunden - auch auf dem Andreas-Hermes-Platz direkt nebenan veranstaltet die Stadt in diesem Jahr Sommeraktionen. Lesungen, Tanz, Spiel und Sport gibt es dort noch im Juli und August. Im September ist ein zweitägiger Workshop zur städtebaulichen Entwicklung des Platzes geplant sowie eine Kunstaktion und ein Get-Together zum Thema Wohnungslosigkeit. Weitere Infos zum Programm gibt es beim Pavillon.

Das ist in Hannover los:

Hier lesen Sie unsere Freizeittipps und Termine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und schließlich ...

„Für uns ist der Job kein Beruf, sondern eine Berufung“: Johannes Thomsen, der mit seiner Frau Wiebke Thomsen das KoKi übernommen hat, möchte die jüngere Generation wieder für das Kino begeistern. © Quelle: Tobias Wölki

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

... könnten Sie ja vielleicht mal wieder ins Kino gehen. Das Duell des Sommers liefern sich die beiden gleichermaßen sehenswerten Blockbuster „Barbie“ und „Oppenheimer“. Wer es etwas anspruchsvoller mag, wird im Kommunalen Kino im Künstlerhaus (KoKi) fündig, das seit Kurzem neue Betreiber hat: Wiebke und Johannes Thomsen, die schon mit dem „Lodderbast“ eine wichtige Adresse für ausgefallene Filmkunst in Hannover geboten hatten. Das Programm im KoKi finden Sie hier.

Abonnieren Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die wichtigsten News aus Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ