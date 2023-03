HAZ „Mal raus“: Ungeheures und Frühlingserwachen

Liebe Leserinnen und Leser,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

wenn Sie diesen Freizeit-Newsletter lesen, ist es für dieses Jahr der letzte im kalendarischen Winter. Der Frühling naht, was man sich zum Beispiel am Schweineberg bei Hameln anschauen kann. Die Märzenbecherblüte dort gilt als Naturwunder.

Wundersam, etwas gruselig und irgendwie aktuell ist auch die laufende Sonderausstellung im Naturkundemuseum Braunschweig. Es geht um eine prähistorische Klimakatastrophe und ihre Folgen. Das Wilhelm-Busch-Museum im Georgengarten zeigt bissige Karikaturen und wirft unter Beteiligung der Besucher die immer wieder neu gestellte Frage auf, was Satire eigentlich darf und soll. Natürlich haben wir auch Entspannenderes in unsere Freizeit-Vorschläge gepackt - einen Ausflug zum Steinhuder Meer etwa oder das neue Programm im GOP-Varieté, das sinnigerweise Neo heißt.

Wir hoffen, dass etwas für Sie dabei ist. Für weitere Anregungen können Sie gerne in die vergangenen 30 unserer mittlerweile knapp 80 Ausgaben schauen - Sie finden sie hier. Und wenn Sie Tipps, Hinweise oder Termine haben, freuen wir uns über eine E-Mail an die Adresse freizeit@haz.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beste Grüße sendet Ihnen

Ihr

Bernd Haase

Der große Ausflug

Eine ungeheure Welt

Auf dem Urkontinent Pangäa lebten vor 250 Millionen Jahren bizarre Wesen. Dann kam eine Klimakatastrophe – und 80 Prozent aller Arten starben aus. Das Naturhistorische Museum Braunschweig zeigt wie und warum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zähne waren gute Argumente: Die Ausstellung zum Perm-Zeitalter lockt mit bedrohlichen Wesen wie dem Estemmenosuchus (links) und einem Titanopheus. © Quelle: Bert Strebe

Es soll ja immer noch Menschen geben, die an der Möglichkeit einer Klimakatastrophe zweifeln. Dabei existiert sogar ein Vorbild in der Erdgeschichte für dieses Drama – es lief vor 250 Millionen Jahren ab. Damals ging die Entwicklung sehr viel langsamer vonstatten, denn es waren noch keine Menschen zugange, die sich mit Akribie der Ausbeutung des Planeten widmeten. Aber am Ende stand auch damals eine massive globale Erderwärmung. Mit der Folge, dass 80 Prozent aller Lebewesen ausstarben. Wie es dazu kam, kann man sich derzeit in Braunschweig anschauen.

Die Ausstellung, die das Naturhistorische Museum Braunschweig (übrigens das älteste Naturkundemuseum Deutschlands) noch bis April zeigt, heißt „Permische Monster“. Das klingt ein bisschen reißerisch, aber es lockt das Publikum an. Und tatsächlich sehen die aus Latex und mit viel Technik gefertigten Tiere, die ein Ausstellungsbüro aus Australien kreiert hat und um die Welt schickt, so aus, wie man sich angsteinflößende Urzeitviecher gern vorstellt. Und sie röhren, sie schwenken bedrohlich die hornbesetzten Köpfe, die Museumsbesucher im Kindergartenalter gruseln sich wohlig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gab damals keine einzelnen Kontinente, sondern eine einzige riesige Landmasse namens Pangäa. Hier wuchsen Farne, Nadelbäume und Sträucher, in den Gewässern schwammen Knochenfische und seltsame Kiemenwesen namens Helicoprion, die wie Haie aussahen und im Unterkiefer eine kreissägeartige Spirale aus bis zu 180 Zähnen trugen. An Land tummelten sich Amphibien und Reptilien. Gezeigt werden vorsintflutliche Erdbewohner wie das Dimetrodon – das größte Raubtier seiner Zeit, dreieinhalb Meter lang, mit einem riesigen, hautbespannten Rückensegel. Es taucht seiner imposanten Erscheinung wegen gern in Dino-Kinderspielzeugkollektionen auf, obwohl es gar kein Dinosaurier ist.

Kann nicht nur Perm, kann auch Dinos: Das Naturhistorische Museum Braunschweig. © Quelle: Bert Strebe

Das Perm, berichtet Kurator Ralf Kosma, hat knapp 50 Millionen Jahre gedauert. Dann kam es zu massenweisen Ausbrüchen von Tausenden von Vulkanen, Schwefel lag in der Luft, die Atmosphäre wurde vergiftet, durch den Regen dann auch die Ozeane. Lava breitete sich aus in einem Gebiet von der Größe des heutigen Westeuropa. Dichte Wolken schirmten das Sonnenlicht ab, die Photosynthese wurden unterbunden, die Nahrungsketten rissen. Kohlendioxid sorgte für einen Temperaturanstieg, der wiederum in den Ozeanen Methan freisetzte, das zu einer weiteren Erwärmung führte, insgesamt mehr als zehn Grad.

Der Prozess schaukelte sich über einen Zeitraum von 80.000 Jahren auf, und am Ende stand das größte Massenaussterben der Erdgeschichte, zu Land, zu Wasser und in der Luft. Mehr als 80 Prozent aller Arten mussten dran glauben. In der Trias, dem erdhistorischen Abschnitt, der auf das Perm folgte, erholten sich die Ökosysteme. Sie brauchten dafür 30 Millionen Jahre. „Der Blick in die Vergangenheit“, sagt Kosma, „kann uns etwas über die Zukunft verraten.“

Was kostet das und wie kommt man hin?

Die Ausstellung „Permische Monster“ wird bis zum 16. April gezeigt. Geöffnet ist das Naturhistorische Museum Braunschweig an der Pockelsstraße 10 dienstags bis sonntags von 9 bis 17 Uhr und mittwochs bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro, Kinder bis sechs dürfen umsonst rein. Mit dem Auto ist Braunschweig von Hannover aus über die Autobahn 2 erreichbar. Per Bahn gelangt man mit der Westfalenbahn zum Braunschweiger Hauptbahnhof und dann weiter mit der Buslinie 419 zum Museum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was gibt es noch?

Braunschweigs historisches Magniviertel mit seinen reizvollen kleinen Straßenzügen ist ein schöner Ort zum Bummeln. © Quelle: Stadtmarketing Braunschweig

Wenn Sie einen Stadtbummel machen wollen, ist der Burgplatz mit der Burg Dankwarderode als Residenz Heinrichs des Löwen, dem Dom St. Blasii und dem Burglöwen als erster monumentaler Freifigur des Mittelalters erste Adresse. In unmittelbarer Nähe steht das original wieder hergerichtete Residenzschloss mit dem benachbarten Einkaufszentrum Schloss-Arkaden. Daran schließt sich das Magniviertel an, in dessen Fachwerkhäusern sich Cafés, Restaurants und kleine Geschäfte für jeden Geschmack befinden.

Der kleine Ausflug

Wissenswertes am Meer

Milan Mato Glatt ist der zweiter Ranger des Naturparks Steinhuder Meer. © Quelle: Sven Sokoll

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn sich demnächst der Winter von Feld und Acker macht, könnte man mal wieder am Steinhuder Meer vorbeischauen - zum Beispiel im Infozentrum in Steinhude und im Naturparkhaus in Mardorf. Ersteres hat seine Ausstellung neu gestaltet und zeigt Anfang April eine Sonderschau über Biber, Letzteres widmet sich vorrangig dem Thema Moor. Wer noch frische Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruchwiesen im Westen des Binnensees tun. In dem Vogelbrut- und -rastgebiet steht der sogenannte Bettenwechsel an: Die Wintergäste machen sich auf Richtung Norden, die Sommergäste fliegen aus dem Süden ein. Eine Übersicht über das Jahresprogramm im Naturpark finden Sie hier.

Raus zur Wanderung

Märzenbecher auf dem Schweineberg

Das nördlich von Hameln gelegene Gröninger Feld mit dem Schweineberg ist zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Wanderziel. Aktuell gilt das besonders: Auf dem knapp 300 Meter hohen Höhenzug blühen die Märzenbecher - so häufig wie nirgendwo sonst in Norddeutschland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Märzenbecher gehören zu den zuverlässigen Frühlingsboten. Ihre Blüte dauert bis in den April hinein. © Quelle: Maximilian Wehner/dewezet

Franzosenkopf, Bas- und Schweineberg - so heißen die Hügel, die das Gröninger Feld bei Hameln einrahmen. Die Landschaft im Weserbergland mit ihren artenreichen Laubwäldern ist teils Naturpark, teils Naturschutzgebiet. Wer sie auf einem Rundweg erkunden will, kann am Forsthaus Heisenküche starten; einem mehr als 200 Jahre alten Fachwerkhaus, das heute ein Restaurant beherbergt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vom Forsthaus aus geht es im Uhrzeigersinn Richtung Südwesten auf die Esskastanienallee. Dort befindet sich ein Waldlehrpfad, auf dem Wissbegierige mehr über die Eigentümlichkeiten der Landschaft erfahren können. Danach führt der Jacobiweg erst zu einem etwas abseits des Hauptweges gelegenen Aussichtsturm und dann zum Denkmal mit den Brüdersteinen - der Sage nach erinnern sie an zwei Brüder, die sich in ein Mädchen verliebt hatten und einander im Streit erschlugen. Die Angebetete soll danach die Steine aufgestellt haben.

Die Wanderung rund um das Gröninger Feld ist gut ausgeschildert. © Quelle: Weserbergland Tourismus

Über die Holtenser Warte führt die Wanderung nun in Richtung Schweineberg. Dort folgt sie zunächst dem Kammweg und biegt dann auf den Schweinebergrundweg ein. Spätestens hier wird man im Vorfrühling nicht mehr alleine sein. Die Blüte der Märzenbecher, auch weniger poetisch Frühlings-Knotenblume genannt, lockt Ausflügler nicht nur aus dem Hamelner Raum. Pflücken oder Ausgraben der Pflanzen ist verboten. Naturpark-Ranger wachen darüber, dass die Wanderer dies auch beherzigen. Der Rundweg verläuft nun weiter durch den Wald. Bis zu 150 Jahre alte Bäume säumen ihn. Es geht stetig bergab, bis das Forsthaus Heisenküche wieder erreicht ist.

Das Forsthaus mit seiner mehr als 200-jährigen Geschichte bietet eine Einkehrmöglichkeit. © Quelle: Hameln Marketing und Tourismus

Die beschriebene Tour ist rund 8,1 Kilometer lang, führt über gut ausgebaute, ausgeschilderte Wege und verlangt mit etwa 500 Höhenmetern eine gewisse Grundkondition. Eine Grafik zu dieser Wanderung finden Sie hier. Der Ausgangspunkt mit dem Parkplatz am Forsthaus ist von Hannover aus mit dem Auto über die Bundesstraße 217 bis zur Ausfahrt Hameln-Rohrsen und dann weiter über die Straße Zum Schweineberg erreichbar, das sind knapp 50 Kilometer. Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen will, steigt in den Rundkurs besser an der Holtenser Warte ein. Man fährt zunächst mit der S-Bahn in die Rattenfängerstadt und dann mit der Buslinie 92 zur Holtenser Warte - das dauert etwa 90 Minuten.

Mal was anderes

Gutes für die Bienen

Eine Wildbiene fliegt vor dem strahlend blauen Himmel zu einer Blüte. © Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit Hausbesitzer ihr privates Umfeld in Wohlfühloasen für Wildbienen und andere Insekten verwandeln können, bietet die Stadt Hannover eine Saatgutmischung mit dem Titel „Blühende Gärten“ kostenfrei an. Erhältlich ist sie bis zum 17. März in den Bürgerämtern, im Neuen Rathaus am Trammplatz sowie in den Filialen der Sparkasse Hannover. Wer wissen will, wozu das gut ist, könnte sich die Fotoausstellung „Wildbienen - einzigartig und vielfältig“ des Naturfotografen Hans Leunig im Freizeitheim Döhren, An der Wollebahn 1, anschauen. Geöffnet ist bei freiem Eintritt montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr; die Ausstellung läuft noch bis zum 31. März.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hannover entdecken

Bissige Karikaturen

Leider aktuell: Auch der russische Präsident Wladimir Putin kommt in den Karikaturen von Achim Greser und Heribert Lenz vor. © Quelle: Greser und Lenz

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Typisch Flüchtlinge“, sagt der ältere Herr beim Strandspaziergang zu seiner Frau, „man sieht sie nirgends, sie verbergen sich vor uns, hinter jeder Düne, hinter jedem Strauch könnten sie lauern und einen anfallen.“ Darunter der Satz: „Mecklenburg-Vorpommern in Angst“. Text und Zeichnung stammen aus der Feder von Achim Greser und Heribert Lenz und hängen für die nächsten dreieinhalb Monate mit vielen anderen Arbeiten des Duos im Erdgeschoss des Wilhelm-Busch-Museums in Hannover. Titel der Werkschau: „Alles erlaubt.“

Es geht, klar, um Satire, und es geht um die ewige und in jüngster Zeit fast inflationär gestellte Frage, was sie darf. Greser & Lenz, mit der „Titanic“ aufgetaucht und als Duo vor allem in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ zu internationaler Bekanntheit gekommen, wissen, wie sich das anfühlt – spätestens, seit eine ihrer Ausstellungen nach den Anschlägen auf die Redaktion von „Charlie Hebdo“ unter Polizeischutz gestellt wurde.

Rund 100 Karikaturen sind bis zum 25. Juni im Museum im Georgengarten ausgestellt. Und es gibt nicht nur etwas zu gucken im Wilhelm-Busch-Museum, sondern auch etwas zu schreiben. An einem „Stammtisch“ können und sollen Besucherinnen und Besucher ihre Meinung kundtun, ob zu einzelnen Karikaturen oder zu grundsätzlichen Geschmacksfragen. Die Ergebnisse werden gesammelt und sollen später mit Jugendlichen erörtert werden. Geöffnet ist dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr; der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Wohin am Wochenende?

Das ist am Sonnabend in Hannover los: Tipps und Termine

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist am Sonntag in Hannover los: Tipps und Termine

Und schließlich ...

Die Nachwuchsbasketballerinnen Patricia, Lotti und Marie (von links) vom TK Hannover haben vor dem Neuen Rathaus schon einmal Werbung für die Müllsammelaktion gemacht. © Quelle: Katrin Kutter

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

... könnten Sie sich an der frischen Luft bewegen und dabei was Gutes tun. Das geht am Sonnabend, 18. März, in Hannover. Der Abfallzweckverband Aha und die Stadt rufen wieder zum Müllsammeltag auf. „Hannover ist putzmunter“ heißt die Aktion. Wer sich anmelden will, kann das über die Internetseite www.hannover-sauber tun - und findet dort auch gleich entsprechende Regularien. Bestandteile der Aktion sind unter anderem ein Fotowettbewerb sowie ein Abschlussfest. Es steigt von 11 bis 14 Uhr vor dem Stadtteilzentrum Krokus am Kronsberg.

Abonnieren Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das HAZ „Hannover-Update“

Die wichtigsten News aus Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach

Hier kostenlos abonnieren