HAZ „Mal raus“: Vom Bergwerk zu den Bären

Liebe Leserinnen und Leser,

bei den Temperaturen der vergangenen Tage und Wochen klingt ein Besuch im Bergwerksstollen doch verlockend. Genau das ist im Oberharzer Bergwerksmuseum in Clausthal-Zellerfeld möglich. Das Technik- und Freilichtmuseum beheimatet ein Schaubergwerk und eine Sammlung mit vielen Exponaten zum Erzbergbau.

Vom Bergwerk geht es zu den Bären nach Burgdorf: Dort läuft derzeit die „Große Teddy-Schau“ mit rund 400 Plüschtieren. Geradezu royal mutet die Radtour durchs Schaumburger Land an, die wir Ihnen in diesem Newsletter empfehlen. Zünftiger ist dagegen das Programm beim hannoverschen Schützenfest, das am Wochenende startet.

Viel Vergnügen beim Lesen und bei den diversen Aktivitäten wünschen

Johanna Stein und Bernd Haase

Der große Ausflug

Untertage im Bergwerksmuseum

Ende des 19. Jahrhunderts gegründet, ist das Oberharzer Bergwerksmuseum in Clausthal-Zellerfeld nach eigenen Angaben das älteste Technik- und Freilichtmuseum Deutschlands. Hier können Besucherinnen und Besucher die Geschichte des Erzbergbaus kennenlernen - vom Mittelalter bis zur Stilllegung der Bauinspektion Clausthal im Jahr 1930.

Das 200 Jahre alte Schachtgebäude im Bergwerksmuseum. © Quelle: Tim Schenkel

Das Highlight für Besucherinnen ist das Schaubergwerk. Am besten lassen sich die historisch getreuen Anlagen über- und untertage mithilfe eines Museumsführers erkunden. Doch auch für eiligere Gäste ohne Vorbereitung sei das Schaubergwerk ein Erlebnis, verspricht das Bergwerksmuseum. Neben einem 200 Jahre alten Schachtgebäude mit dem Besucherstollen verfügt das Freigelände des Museums über originale Bergwerksanlagen, die an ihrem ursprünglichen Standort demontiert und hier wieder aufgebaut wurden. Pferdegaipel, Radstube, Aufbereitung und Bergschmiede haben hier ihren Platz gefunden.

Auch eine bergbau- und kulturkundliche Sammlung zeigt das Museum. In 29 Räumen sind Exponate wie Werkzeuge, Münzen, Grubenlampen, archäologische Funde, Gemälde, historisches Filmmaterial aus dem Jahr 1923 und historische Technikmodelle zu sehen.

Das Museum zeigt auch originale Bergwerksanlagen wir Pferdegaipel, Radstube und diese Anlage zur Erzaufbereitung. © Quelle: diedrehen.de

Was kostet das und wie kommt man hin?

Der Besuch mit Führung durch das Schaubergwerk kostet für Erwachsene 7 Euro Eintritt (mit Kurkarte 6,50 Euro), ermäßigt 3,50 Euro (3 Euro) und für Familien 17 Euro (15 Euro). Geöffnet ist täglich von 10 bis 17 Uhr, Führungen finden täglich um 11 und 14 Uhr statt. Das Museum ist von Hannover aus mit dem Auto über die Autobahn 7 erreichbar, das sind rund 100 Kilometer. Wer mit der Bahn anreisen will, nimmt den Regionalzug nach Goslar und vom Bahnhof aus den Bus 830 bis zur Haltestelle Thomas-Merten-Platz in Clausthal-Zellerfeld.

Was gibt es noch?

Teiche, Gräben und Wasserläufe durchziehen die Landschaft des Oberharzes. Sie sind die sichtbaren Bestandteile der Oberharzer Wasserwirtschaft, die vom 16. bis 19. Jahrhundert entstanden ist. Einst waren die Teiche Energiespeicher und lieferten das Antriebswasser für die Erzförderung, für die Pumpen der Bergwerke und später für den Personentransport untertage. Heute ist das vorindustrielle Wasserwirtschaftssystem Unesco-Weltkulturerbe. Einen Überblick über die Wanderungen durch die Oberharzer Wasserwirtschaft mit ihren 107 Teichen sowie 340 Kilometern Wassergräben und -läufen finden Sie hier.

Der kleine Ausflug

Bäriges in Burgdorf

Eingefleischte Teddyfans: Gabi Schwarze und Peter Stock bewundern den von Sammler Lutz Reike selbst entworfenen „Reisebären“. © Quelle: Martin Lauber

Wer sich immer schon in die eigene Kindheit zurückträumen wollte, für den ist aktuell das Burgdorfer Stadtmuseum an der Schmiedestraße die richtige Adresse. Dort läuft noch bis zum 6. August die „Große Teddy-Schau“. Rund 400 kleine und große Plüschbären aus dem Fundus des Dresdener Sammlers und Museologen Lutz Reike erzählen dort 120 Jahre Kuscheltiergeschichte und nebenbei auch manche Lebensgeschichte. Geöffnet ist immer sonntags von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt. Ein Besuch lässt sich prima mit einem Bummel durch die Burgdorfer Altstadt verbinden.

Raus mit dem Rad

Herrschaftliche Radtour durchs Schaumburger Land

Herrensitze, Burgen und Schlösser säumen die Strecke dieser Tour durchs Schaumburger Land. Bei all den Bauten von historischer Bedeutung kann sich die Radtour fast wie eine Zeitreise anfühlen.

Los geht es am Bahnhof Bückeburg. Von dort aus führt die Strecke Richtung Osten. Im Kurort Bad Eilsen gibt es den Kurpark zu entdecken. Vorbei an der Arensburg, einer Trutzburg aus dem 14. Jahrhundert, geht es nun zur Burg Schaumburg mit ihrer beeindruckenden Sicht über das Wesertal.

Die Burgen im Weserbergland bieten eine beeindruckende Aussicht. © Quelle: dpa

Der Weg führt hinunter zur Weser, vorbei an Exten zum Kloster Möllenbeck, dem Klosterkomplex eines ehemaligen Benediktinerstiftes. Bevor es wieder in Richtung Bückeburg geht, wartet ein weiteres Highlight der Tour: die Fachwerkstadt Rinteln. Die ehemalige Universitätsstadt ist geprägt von Adelshöfen, Kaufmannshäusern und dem Museum Eulenburg.

Zurück in Bückeburg geht es auf den Marktplatz, von dem aus man das Residenzschloss Bückeburg, das Mausoleum sowie die Fürstliche Hofreitschule Bückeburg besuchen kann. Weiter führt die Tour zur Großen Klus, dem Jagdschloß der Fürstin Juliane in einer ehemaligen englischen Gartenanlage, und schließlich wieder zum Bahnhof.

Beliebtestes Ausflugsziel: Das Schloss Bückeburg. © Quelle: Fürstliche Hofkammer Bückeburg / Müller

Die Radtour ist rund 84 Kilometer lang, aber beliebig kürzbar, indem etwa der Zwischenstopp in Rinteln gestrichen wird. Die Strecke führt über befestigte Wege und ist überwiegend flach mit einem größeren Anstieg zur Schaumburg. Der Ausgangspunkt am Bahnhof ist von Hannover aus mit Regionalzügen zu erreichen. Mit dem Auto geht es über die Autobahn 2, das sind gut 60 Kilometer. Eine Grafik zu dieser Radstrecke finden Sie hier.

Mal was anderes

Graffiti im Stadtteil Linden-Nord in Hannover. © Quelle: HMTG/Falk/Heise

Hannover ist bunt: Daher bietet sich eine Tour zu den Streetart-Kunstwerken und Graffiti in der Stadt an. Auf hannover.de finden Interessierte verschiedene Routen: vom Raschplatz bis zum Vogeslweg in Mitte, den E-Damm entlang in der Nordstadt, am Bunker vorbei durch List und Oststadt sowie rund um die Glocksee in der Graffiti-Hochburg Linden. Bei den im Stadtführer empfohlenen Werken handelt es sich ausschließlich um beauftragte Arbeiten, die zum großen Teil auch durch die hannoverschen Graffiti-Festivals „Urban Nature“ und „Hola! Utopia“ entstanden sind.

Hannover entdecken

Schützenfest startet mit Fassanstich und Ausmarsch

Besuchermagnet: Das Schützenfest in Hannover startet am Wochenende. © Quelle: Christian Behrens

Mit dem traditionellen Fassanstich am Freitag, 30. Juni, beginnt das diesjährige Schützenfest in Hannover. Bis Sonntag, 9. Juli, gibt es jeden Tag Programm zwischen Festzelten und Fahrgeschäften auf dem Schützenplatz. Ein Highlight ist wie immer der große Ausmarsch am ersten Sonntag. Er beginnt um 10 Uhr am Neuen Rathaus und führt bis 13 Uhr durch die City zum Schützenplatz. Weitere Infos finden Sie hier.

Hört, Hört

Der Glaspalast der Norddeutschen Landesbank gehört zu den markantesten Hochhäusern Hannovers. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Das Bürgerbüro Stadtentwicklung in Hannover hat 21 sogenannte Audio-Stadt-Radtouren entwickelt, die sämtlich beim Sitz des Bürgerbüros in der Braunstraße 28 in der Calenberger Neustadt starten. Die Idee: Mit dem Smartphone und der kostenlosen App izi.travel können Spaziergänger oder auch Radler an Hörstationen mit drei- bis fünfminütigen Audiodateien Wissenswertes zum jeweiligen Themengebiet erfahren. Eine der Touren führt zum Beispiel zu den Hochhäusern der Landeshauptstadt und trägt den Titel „Ist hoch hinaus - von übel?“. Details sollen hier nicht verraten werden - dazu gibt es die Audiodateien (man kann sie übrigens auch auf der Netzseite des Bürgerbüros abhören, wenn man nicht auf das Fahrrad steigen will). Eine Übersicht über alle Touren finden Sie hier.

Wohin am Wochenende?

Hier lesen Sie unsere Freizeittipps und Termine fürs Wochenende

Und schließlich ...

Großer Garten im kleinen Maßstab: Alexander van Husen ist einer der Erbauer der Herrenhäuser Gärten aus Lego. © Quelle: Ilona Hottmann

... gibt es eine Lösung für all diejenigen, denen die Herrenhäuser Gärten zu groß und unübersichtlich sind. In der Altstadt ist als kleine Attraktion der Große Garten Herrenhausen entstanden – als Lego-Modell mit vielen versteckten Details. Zu finden ist der Schaukasten an der Kramerstraße. Die Herrenhäuser Lego Gärten sind außerdem eine besondere Form von Geocaching, ein sogenanntes Adventure Lab, wo an Ort und Stelle Rätsel gelöst werden müssen. Ein QR-Code am Modell – natürlich auch aus Lego-Steinen – führt per Handy zur Website mit der dazugehörigen App.

