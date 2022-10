HAZ „Mal raus“: Zwei feine Museen und eine Radtour ins Moor

Liebe Leserinnen und Leser,

in der neuen Ausgabe unseres Freizeit-Newsletters spielen Vögel an zwei Stellen eine Rolle. Zum einen geht es bei unserer Radtour in der Diepholzer Moorniederung unter anderem um Kraniche, zum anderen gibt es im Naturpark-Infozentrum am Steinhuder Meer einen exklusiven Naturfilm über das Brut- und Rastgebiet Meerbruchwiesen zu sehen.

In Bad Harzburg haben im Lauf des Jahres zwei thematisch sehr unterschiedliche und ungewöhnliche Museen eröffnet. HAZ-Redakteur Bert Strebe hat sich das Gründerzeitmuseum angesehen, sein Kollege Simon Benne das Napoleon-Museum. Wir hoffen, dass Sie sich durch ihre Eindrücke zu einem Besuch anregen lassen. Wenn Sie dagegen lieber in Hannover bleiben wollen, könnten Sie einen Stadtspaziergang mit Taschenlampe unternehmen.

Wir hoffen, dass etwas für Sie dabei ist. Tipps und Anregungen nehmen wir wie immer gerne per Mail an freizeit@haz.de entgegen.

Schöne Herbsttage wünscht Ihnen

Bernd Haase

Der große Ausflug

Zwei Kleinode am Harz

Die Stadt Bad Harzburg ist bekannt als Kurort, Ausgangspunkt für Wanderungen in das Mittelgebirge und einiges mehr. Zuletzt sind zwei kleine, feine und ungewöhnliche Kleinode hinzugekommen, beide betrieben von Privatleuten: Das Gründerzeitmuseum und eines, das sich dem Kaiser Napoleon widmet, obwohl der in allen möglichen Gegenden Europas unterwegs war - nur nicht am Harz.

Sven Bartsch-Siegmund bittet zu Tisch: Einer von 18 Räumen in der „Villa Charlotte“, dem privaten Gründerzeitmuseum in Bad Harzburg. © Quelle: Bert Strebe

Die Gründerzeit, das sind jene Jahre vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die kulturgeschichtlich von einem gewissen Rückzug ins Private und vom Historismus geprägt waren, nach all den Umstürzen durch Industrialisierung, Eisenbahn, Telegrafen und Telefone. Man machte es sich schön zu Hause, gern auch überbordend schön, und ein mehr oder minder ausgeprägter Hang zu Kitsch gehörte einfach dazu. Gedrechselte Stuhllehnen, ziselierte Kerzenleuchter, Schränke mit Schnitzereien, Zierrat, wo immer es passte – und manchmal auch dort, wo es nicht passte.

Sven Bartsch-Siegmund aus Hamburg, gelernter Gärtner, lernte schöne alte Gründerzeitmöbel bei einem Aufenthalt in Japan kennen, weil seine Pensionswirtin mit europäischen Antiquitäten handelte. Und die faszinierten ihn. Er begann, sich damit und mit allem drumherum zu befassen, und steckte damit schließlich Michael Bartsch an, der eigentlich auch eher mit Rolf Benz als mit Biedermeier großgeworden war.

18 Zimmer, 350 Quadratmeter: Die „Villa Charlotte“, das Gründerzeitmuseum in Bad Harzburg. © Quelle: Bert Strebe

Die beiden Männer fingen an, ihre Etagenwohnung in Hamburg mit Möbeln, Uhren und mechanischen Musikinstrumenten auszustatten, alles aus der alten Zeit. Es ging nicht um Dinge, die sie brauchten, sondern um welche, die sie haben wollten, „weil sie schön sind“, wie Bartsch-Siegmund sagt. Irgendwann war die Etagenwohnung in Hamburg voll. Sie fanden dann in Bad Harzburg eine Villa von 1894, die von außen in schön-schlichter Bäderarchitektur daherkommt, mit hellem Holz verkleidet. Drei Stockwerke, 350 Quadratmeter, 18 Räume. Die Zimmer waren ziemlich verbaut, wie die beiden Männer erzählen. Sie nannten das Haus Villa Charlotte und bauten es um.

Elf der 18 Zimmer sind mittlerweile restauriert – und man kann sich kaum sattsehen an Plüsch und Deckchen, Porzellannippes und Kronleuchtern, kunstvollen Vertikos und handgeknüpften Teppichen, an all dem Goldrandgeschirr und dem Silberbesteck und den Kandelabern und Petroleumleuchten und den Troddeln an den Hockern. Und die vielen Uhren! Und ein Pianola, das man wie ein Klavier spielen, aber auch mechanisch spielen lassen kann. Es gibt eine Bibliothek und einen (kleinen) Gartensaal. Wie viele Sammlerstücke die beiden Herren genau besitzen, können sie nur schätzen.

„Ich will die Vergangenheit greifbar machen“: Thomas Merbt in seinem Napoleon-Museum. © Quelle: Simon Benne

Eigentlich passt ein Napoleon-Museum so gut an den Harzrand wie ein Otto-Waalkes-Museum nach Korsika. „Napoleon war nie hier“, sagt Thomas Merbt unumwunden. Doch dass ausgerechnet Bad Harzburg jetzt dieses Museum hat, ist allein der Sammelleidenschaft von Merbt zu danken, der seit einiger Zeit hier lebt und das sogenannte Dreikaiserhaus entsprechend bestückt hat.

Der gebürtige Leipziger, der größtenteils im Harz aufwuchs, arbeitete früher im Militärgeschichtlichen Forschungsamt der Bundeswehr. Sein Faible für Napoleon hat der gelernte Kaufmann und Historiker von seinem Großvater geerbt. Mehr als 1000 Exponate aus 18 Ländern hat Merbt hier auf gut 100 Quadratmetern zusammengetragen. Eine Fülle an Büchern und Orden, historischen Waffen und Sätteln, Uniformen und Kanonenkugeln, Briefen, Zinnsoldaten, Helmen, Hörnern, Säbeln und Schnupftabaksdosen. Ein buntes Sammelsurium, in dem das Diorama eines Schlachtfelds samt Kanonen und Pferden den besonderen Blickfang bildet. Merbts Napoleon-Museum ist jetzt eine Ausstellung alter Schule, die nicht auf multimedialen Schnickschnack setzt, sondern auf die Aura der Exponate – und auf die Anekdoten, die sich um diese ranken.

Blickfang im Stadtbild von Bad Harzburg: Das Napoleon-Museum. © Quelle: Simon Benne

Was kostet das und wie kommt man hin?

Für einen Besuch des Gründerzeitmuseums an der Rudolf-Huch-Straße 5 muss man sich anmelden. Eine Führung samt Kaffeetrinken mit selbstgebackenem Kuchen kostet 25 Euro pro Person, eine englische Teatime mit Sekt und Scones schlägt mit 40 Euro zu Buche. Die Bartschs bieten auch Fünf-Gänge-Dinner für 75 Euro an, eine Übernachtung im Doppelzimmer für zwei Personen kostet 125 Euro. Außerdem kann man Räumlichkeiten für Feste und Fototermine mieten. Alle Details stehen unter www.villa-charlotte.de im Internet. In der Nähe, nämlich der Rudolf-Huch-Straße 1, befindet sich das Napoleon-Museum. Es ist mittwochs und sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet oder für Gruppen nach Absprache. Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro, für Kinder bis 14 Jahren 5 Euro. Weitere Informationen unter www.napoleon-museum.de im Internet.

Bad Harzburg ist von Hannover aus mit den Regionalzügen des Erixx erreichbar. Mit dem Auto geht es am besten über die Autobahn 7 bis zur Abfahrt Rhüden und dann weiter über die Bundesstraßen 92, 6 und 4.

Was gibt es noch?

Die Baumschwebebahn in Bad Harzburg ist etwas für Menschen, die den leichten Kitzel suchen. © Quelle: Swen Pfrtner/dpa

So einiges. Überregional bekannt ist etwa der Bad Harzburger Baumwipfelpfad und die Baumschwebebahn. Wanderungen kann man etwa zu den Rabenklippen mit Waldgasthaus und Luchsgehege unternehmen. Und wer es gemütlicher mag, schlendert durch den Kurpark oder fährt mit der Seilbahn auf den Burgberg.

Der kleine Ausflug

Bilder aus der Vogelwelt

Das Filmteam bei der Arbeit im Meerbruch. Jetzt ist das fertige Produkt zu sehen. © Quelle: Frank Behrens

Svenja und Ralph Schieke gehören zu Deutschlands renommiertesten Naturfilmern und stehen regelmäßig für Reihen wie „Expeditionen ins Tierreich“ hinter der Kamera. Im Auftrag des Naturparks Steinhuder Meer haben sie im vergangenen Jahr in den Meerbruchswiesen gedreht. Entstanden ist eine beeindruckende Dokumentation über die Vielfalt des Lebens am Westufer von Niedersachsens größtem See. Der rund 15-minütige Naturfilm ist nun exklusiv im Kinobereich des Naturpark-Infozentrums im Steinhuder Scheunenviertel, Am Graben 4 bis 6, zu sehen, und zwar auf Knopfdruck. Die Hauptrollen spielen zwei Fischadler; für die entsprechenden Aufnahmen haben die Naturfilmer eine ferngesteuerte Kamera direkt an deren Horst montiert.

Raus mit dem Rad

Von Diepholz ins Moor und zurück

Die Diepholzer Moorniederung ist nicht nur eines der größten Gebiete ihrer Art in Norddeutschland, sondern im Frühjahr und Herbst eine bedeutende Drehscheibe für den Zug der Kraniche. Das Aschener und das Diepholzer Moor sind zwar nicht die Hauptplätze der Vögel, aber mit etwas Glück kann man auch dort welche entdecken. Außerdem lassen sich beide bei einer Radtour von Diepholz aus erkunden.

Kraniche gelten als Vögel des Glücks. In der Diepholzer Moorniederung fühlen sie sich wohl. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Tour startet am Bahnhof in Diepholz und führt zunächst auf dessen Ostseite über den Groweg und den Barlager Weg Richtung Süden aus der Stadt hinaus. Am Fladdermanns Busch knickt sie Richtung Osten und quert die Flüsschen Strothe und Grawiede. Letztere weist den Weg Richtung Norden durch Wiesen und Felder bis zu den Ortschaften St. Hülfe und Heede. In Aschen ist der nördlichste Punkt der Runde erreicht. Hier lohnt sich nach kurzer Strecke ein Abstecher zum Besuchersteg im Aschener Moor. Er folgt einem historischen Bohlenweg, ist mit Informationstafeln zur Moorlandschaft und den dort stattfindenden Ausgrabungen bestückt und führt am Ende zu einer Aussichtsplattform.

Der Besuchersteg im Aschener Moor bietet Informationen und Ausblicke. © Quelle: Stadt Diepholz

Weiter geht es südwärts entlang des Naturschutzgebietes am Heeder Moor zurück Richtung Diepholz. Die Strecke bleibt aber zunächst am Stadtrand, um einen zweiten Erlebnispfad im Diepholzer Moor zu erreichen. Von dort aus verläuft der Weg dann zurück in die Kreisstadt. Bei einem Schlenker durch die Innenstadt passiert die Route das aus dem 16. Jahrhundert stammende Schloss im Renaissancestil mit seinem zugehörigen Park, das heute Sitz des Amtsgerichtes ist und in seinem Turm das allerdings nur recht selten geöffnete Heimatmuseum beherbergt. Am Bahnhof schließt sich dann der Kreis.

Das Schloss in Diepholz entstand aus einer ehemaligen Wasserburg. © Quelle: Stadt Diepholz

Die beschriebene Tour ist inklusive der beiden Abstecher ins Moor gut 35 Kilometer lang und führt ohne Steigungen über gut ausgebaute Straßen und Wege. Der Ausgangspunkt in Diepholz ist mit dem Auto von Hannover aus über die Bundesstraße 6 bis Nienburg und weiter über die Bundesstraße 214 bis zum Ziel erreichbar. Das sind 111 Kilometer. Eine Anreise mit der Bahn ist möglich, aber wegen des notwendigen Umwegs über Bremen aufwändig. Eine Grafik zur Tour, die vor Ort nicht ausgeschildert ist, finden Sie hier.

Hannover entdecken

Tour mit Taschenlampe

Auch am Beginenturm am Hohen Ufer macht die Tour Station. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Aus der Not eine Tugend gemacht: Weil aus Energiespargründen Sehenswürdigkeiten nicht mehr angestrahlt werden, hat Hannovers Stadtmarketing einen neuen geführten Stadtspaziergang ins Programm genommen. Teilnehmer gehen mit der Taschenlampe in der Hand durch die Altstadt oder zum Neuen Rathaus und bringen so auf eigene Faust etwas Licht ins Dunkel. Termine gibt es von Ende Oktober bis vorerst Ende Januar, weitere werden folgen. Die Führungen sind jetzt schon buchbar, weitere Informationen finden Sie hier.

Endspurt bei der Infa

In der Halle 22 weihnachtet es bereits © Quelle: Nancy Heusel

Die Infa ist nach pandemiebedingter Pause auf dem Messegelände in Hannover zurück und verspricht den Besuchern einen Mix aus Shoppingerlebnis, Unterhaltung und Information. 550 Aussteller haben in sechs Messehallen und acht Themenwelten ihre Stände aufgebaut. Es gibt unter anderem die Markthalle für kulinarische Spezialitäten und Haushaltswaren, die Lebensart für luxuriöses Mobiliar und edle Mode, die Bereiche Bauen und Wohnen sowie Christmas - ist ja auch nicht mehr ganz so lange hin bis zum Weihnachtsfest. Die Infa ist noch bis Sonntag, 23. Oktober, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Mal was anderes

Drachen Marke Eigenbau

Drachen steigen lassen ist eine beliebte Beschäftigung im Herbst. © Quelle: Volkmar Heinz

Herbstzeit ist Drachenzeit. Man kann die Fluggeräte im Handel erwerben, aber man kann sie auch selber bauen. Das geht in einfacher oder in aufwändiger Version, macht in jedem Fall Spaß - und am Ende auch stolz, wenn der Drachen Marke Eigenbau in den Himmel steigt. Ein paar Bastelanleitungen finden Sie hier.

Und schließlich ...

Der Sieger: Autor Randy Flinn gewann mit „Cascadia“ die Auszeichnung Spiel des Jahres 2022. © Quelle: Thomas Ecke

... könnten Sie jetzt, wenn die Tage kürzer werden, sich wieder einmal Brettspielen widmen. Da wäre zum Beispiel das aktuelle Spiel des Jahres mit dem Titel Cascadia. In ihm müssen Landschaften so zusammengefügt werden, dass dort Wildtiere ideale Voraussetzungen finden. „Ein wahres Wohlfühlspiel“, lobte die zehnköpfige Kritikerjury, die den prestigeträchtigen Preis vergibt, das so zugängliche wie vielschichtige Werk des Autors Randy Flynn.

