HAZ | Hannover-Update: Keine neue Bahntrasse von Hannover nach Hamburg?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Donnerstag. Offenbar ist eine neue, schnelle Bahnverbindung zwischen Hannover und Hamburg vorerst vom Tisch. Der Bund und das Land haben sich nach Angaben des niedersächsischen Verkehrsministeriums darauf geeinigt, zunächst die deutlich langsamere, bestehende Strecke über Lüneburg auszubauen. Um diesen Ausbau zu bewerkstelligen, wird die für 2026 geplante Generalsanierung auf 2029 verschoben.

Seit Jahrzehnten gibt es Streit darüber, wie die Modernisierung der Strecke auf der wichtigen Nord-Süd-Achse umgesetzt werden soll. Im Kern geht es um die Frage, ob nur die Verbindung über Celle, Uelzen und Lüneburg ausgebaut wird oder es parallel eine neue Trasse gibt. Die Deutsche Bahn hält eine Neubaustrecke durch die Lüneburger Heide für nötig, um ausreichend Kapazität für mehr Nah-, Fern- und Güterzüge im bundesweit abgestimmten Deutschlandtakt zu schaffen.

Niedersachsen hingegen lehnt den Neubau entlang der Autobahn 7 ab. Die rot-grüne Landesregierung in Hannover verweist dabei auch auf das Ergebnis des „Dialogforums Schiene Nord“, das sich 2015 ebenfalls für einen Ausbau der Bestandsstrecke aussprach. Allerdings lässt die von Bürgern favorisierte Variante viel weniger Bahnverkehr zu, als die heutigen Ansprüche es erfordern.

Wie die Politik, Verkehrsverbände und Naturschützer auf die neuesten Pläne reagieren, lesen Sie in unserem Thema des Tages.

Eine weitere wichtige Entscheidung ist gestern gefallen: Die neue Großklinik für den Osten der Region Hannover wird in Großburgwedel entstehen. Der Krankenhausplanungsausschuss des Landes Niedersachsen hat dem Klinikum Region Hannover (KRH) am Mittwoch grünes Licht für die weitere Planung des Projekts gegeben. Das Land will den Bau des 285-Betten-Hauses mit bis zu 220 Millionen Euro fördern. An die Stelle des Krankenhauses in Lehrte tritt ein regionales Gesundheitszentrum. Die Details erfahren Sie von meinem Kollegen Jens Heitmann.

Und dann möchte ich Sie noch herzlich einladen - und zwar zu den „Energie-Infotagen“ in der Alten Druckerei auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe. In Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur Region Hannover präsentiert die HAZ am 22. und 23. September ein umfangreiches Vortragsprogramm.

Wie funktioniert eigentlich eine Wärmepumpe? Welche Voraussetzungen braucht es im und am Haus für eine Photovoltaikanlage? Wie kann man Häuser im Bestand energetisch sanieren? Und wie finanziert man solche Anschaffungen und Umbauten? Diese Fragen beantworten Experten, Unternehmer und Dienstleister. Mehr zum Programm lesen Sie nach einem Klick auf das Bild direkt unterhalb dieses Textes.

Schauen Sie doch am Freitag zwischen 16 und 21 Uhr oder am Samstag zwischen 11 und 18 Uhr bei uns vorbei - der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Sie!

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag,

Ihre Mirja Pflug

Chefin vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Wir hätten die Bevölkerung zwei, drei Wochen früher informieren können. Erst recht, seit wir wissen, mit was für einem Täter wir es hier zu tun hatten.“ Ina Nentwig, Leiterin des Polizeikommissariats Lehrte

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

© Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Nun doch kein Neubau der Bahntrasse zwischen Hannover und Hamburg?

Neue Wendung im Streit um die wichtige Bahntrasse zwischen Hannover und Hamburg: Bund und Bahn favorisieren einen Neubau, doch steht dieser möglicherweise vor dem Aus. Wird stattdessen die bisherige Strecke über Lüneburg umfangreicher als geplant modernisiert? Jetzt lesen

Gesundheitsversorgung in der Region Hannover

Krankenhäuser in Not: Ulrike Bourehil (von links), Anja Severloh und Christiane Langer (62) protestieren auf dem Opernplatz. © Quelle: Jonas Dengler

Pflege im Krankenhaus in Hannover: „Toller Beruf, aber Bedingungen stimmen nicht“

Am Rande der großen Krankenhausdemo in Hannover berichten drei Krankenschwestern von ihrem Arbeitsalltag: „Ein toller Beruf, aber die Rahmenbedingungen stimmen nicht.“ Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

Gebrandmarkt: Die Fassade des Hauses Kestnerstraße 50 ist noch schwarz vom Brand der Müllcontainer im Juli. © Quelle: Tobias Woelki

... das Haus Nr. 50 in der Kestnerstraße

Ein Feuer, nicht genehmigte Wohnungen, häufige Polizeieinsätze und Anwohnerbeschwerden: In dem Haus Nr. 50 in der Kestnerstraße in Hannovers Südstadt häufen sich die Probleme – und die Fragen. Was geht hier vor? Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ