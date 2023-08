HAZ | Hannover-Update: Ihme-Zentrum ohne Zukunft?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Donnerstag! Hannover und das Ihme-Zentrum – das ist eine mehr als 50-jährige Geschichte großer Hoffnungen und enttäuschter Erwartungen. Was einst als Vorzeigeprojekt für Wohnen und Arbeiten in der Stadt geplant war, taugt längst nur noch für eine Chronik des Verfalls. Zahlungsrückstände in Millionenhöhe, ein Großeigentümer ohne Interesse, Hausbewohner voller Sorgen – wie soll es weitergehen mit dem Betonklotz aus den Siebzigerjahren?

Nicht wenige Wohnungseigentümer und Gewerbetreibende schauen jetzt auf die Stadt Hannover und wünschen sich, dass die öffentliche Hand einspringt. Dem erteilt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) allerdings eine deutliche Absage. Ziel der Stadt sei es, den Weg für „verlässliche Investoren“ zu ebnen. „Wer aus dem Objekt nur Geld herausziehen will, statt seriös zu investieren, wird auf unseren Widerstand stoßen“, bekräftigte Onay.

Erstmals teilt die Stadt so öffentlich gegen Lars Windhorst aus. Dessen Firma hatte jüngst verkündet, keinen Handschlag mehr im Ihme-Zentrum zu tun und keinen Cent mehr hineinzustecken. Wie konnte es so weit kommen? Und warum wusste niemand, ob Windhorst reich ist – oder eigentlich pleite? HAZ-Vize-Chefredakteur Felix Harbart zeichnet das Bild eines undurchsichtigen Finanzjongleurs, dessen sogenanntes Investment ins Ihme-Zentrum im Desaster endet - ein Schwerpunkt in diesem Hannover-Update.

Das Zitat des Tages kommt von Osman Türkan von der Ditib-Moschee in Garbsen. Nach dem verheerenden Autounfall zwischen Marienwerder und Garbsen herrscht in den betroffenen Gemeinden Trauer, Verzweiflung, Ohnmacht. Am Unfallort kurz hinter der Mittellandkanalbrücke erinnern Kerzen, Blumen und Bilder an die Opfer. Vier junge Menschen wurden aus dem Leben gerissen - ein 20-Jähriger starb einen Tag nach dem verheerenden Crash im Krankenhaus. Ein 17-Jähriger schwebt weiterhin in Lebensgefahr, ein 21-Jähriger wird schwer verletzt in einer Klinik behandelt. Zur Unfallhergang gibt es noch keinen neuen Erkenntnisse.

Mirja Pflug

Chefin vom Dienst im HAZ-Newsroom

„Man kann den Schmerz nicht in Worte fassen.“ Osman Türkan von der Ditib-Moschee in Garbsen über den schweren Autounfall in Marienwerder, bei dem vier junge Menschen ums Leben gekommen sind.

Wie geht es weiter im Ihme-Zentrum? Großeigentümer Windhorst zieht sich zurück, die Stadt will die Immobilie nicht übernehmen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Hannovers OB Onay über Ihme-Zentrum: Stadt will Problem-Immobilie nicht übernehmen

Teilsperrung: Die Üstra muss vier Rolltreppen erneuern, die im Hauptbahnhof von der Ebene der Niki-Promenade zur Tunnelstation der Stadtbahn führen. Ab Mittwoch beginnt Phase zwei mit dem Austausch der beiden anderen Treppen. © Quelle: Christian Behrens

Im Hauptbahnhof Hannover: Die nächsten Rolltreppen werden ausgetauscht

Der perfekte Gastgeber: Seine Krankheit verschwieg Ferry Fooladian, nun ist der Szenewirt seiner Krebserkrankung erlegen. © Quelle: sp/Sielski

... eine Hommage auf einen perfekten Gastgeber

HAZ