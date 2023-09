HAZ | Hannover-Update: Radeln ohne Rücksicht?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Donnerstag! Die Südstädterin Maren Elste war vor Kurzem mit meiner Kollegin Kathrin Sack unterwegs und beklagte sich über rabiate Radfahrerinnen und Radfahrer in ihrem Stadtteil. Aus Sicht einer Hannoveranerin, die sich viel zu Fuß durch ihre Stadt bewege, nehme die Zahl der rücksichtslosen, rüpeligen Zweiradnutzer spürbar zu, die Regeln ohne Schuldbewusstsein brechen, sagte Elste. In den sozialen Netzwerken erhielt die 78-Jährige für ihre Schilderungen viel Zuspruch.

Tatsächlich scheinen Radfahrende die eigenen Verkehrsverstöße meist als Kavaliersdelikt zu betrachten. Darunter übrigens auch Autofahrer, die nur gelegentlich aufs Rad steigen und es eigentlich besser wissen müssten, wie ein Gespräch unter Kollegen neulich in der Mittagspause offenbarte. Freimütig gab der ein oder andere zu, auf dem Fahrrad nicht immer regelkonform unterwegs zu sein.

Die Äußerungen zeigen, wie stark die Perspektive auf den Verkehr davon bestimmt wird, wie man sich selbst gerade fortbewegt. „Wenn man als Autofahrer in der Rolle eines Radfahrers ist, ändert sich damit die Sicht auf Regeln“, bestätigt Verkehrspsychologe Mark Vollrath. Zum einen liege das an der Verfolgung durch die Polizei - das Risiko, erwischt zu werden, sei für einen Autofahrer viel höher als für einen Radfahrer. Zum anderen fühlten sich Radfahrer oft benachteiligt, und hinzu kämen unsinnig erscheinende Regeln.

Sind Radfahrer wirklich die schlimmsten Regelbrecher? Wie die Verstöße entstehen, warum es besonders häufig Konflikte mit Fußgängern gibt und was passieren muss, damit Hannovers Straßen sicherer für alle Verkehrsteilnehmer werden, beantwortet mein Kollege Christian Bohnenkamp in unseren Thema des Tages.

Unser Zitat des Tages kommt von der Polizei im Landkreis Diepholz. Sie hat den Mann, der eine 17 Jahre alte Schülerin in Barenburg erstochen und eine 30-Jährige in Sulingen schwer verletzt haben soll, am Mittwochabend in der Nähe von Schwarmstedt festgenommen. Die Fahndung nach dem 42-Jährigen lief stundenlang auf Hochtouren: Die Mordkommission veröffentlichte sein Foto, umstellte das Wohnhaus seiner Familie und suchte nach seinem Auto. Gegen 19 Uhr wurde der Pkw an der A7 bei Schwarmstedt verlassen entdeckt, rund eine Stunde später erfolgte die Festnahme.

Diese und viele weitere Themen finden Sie in unserem heutigen Update.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag,

Ihre Mirja Pflug

Chefin vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat er seine Opfer zufällig ausgewählt und diese unkontrolliert attackiert.“ Sprecher der Polizei in Diepholz

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

Hier gibt es öfter Ärger: Auf dem schmalen Bürgersteig vor der Benno-Ohnesorg-Brücke, die Linden und die Calenberger Neustadt verbindet. © Quelle: Christian Behrens

Hannovers schlimmste Regelbrecher? Was an den Vorwürfen gegenüber Radfahrern dran ist

Sind Radfahrer in Hannover wirklich die schlimmsten Regelbrecher? Wie die Verstöße entstehen, warum es sie besonders häufig mit Fußgängern gibt und was passieren muss, damit es besser wird. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Anstieg um fast 30 Zentimeter: Die starken Regenfälle seit Dienstagmorgen lassen die Pegel der Leine in der Region Hannover anwachsen. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Symbolfoto)

Heftige Regenfälle in Hannover: Pegel der Leine steigt kräftig an

Die Regenmengen durch die Gewitter am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch in der Region Hannover suchen sich ihren Weg. Das lässt seit Stunden die Pegelstände der Leine massiv ansteigen – um teils mehr als einen halben Meter. Jetzt lesen

Und dann ist da noch ...

Alarm: Wenn es am 14. September um 11 Uhr vielerorts in Deutschland blinkt, schrillt oder leuchtet, ist der bundesweite Warntag gelungen. Der Alarm wurde lediglich zur Probe ausgelöst. Aus Sicht von Städten und Gemeinden, zuständig für den Katastrophenschutz in Niedersachsen, besteht allerdings kein Grund zur Erleichterung. © Quelle: Patrick Pleul/dpa

... der bundesweite Warntag

Am Donnerstagvormittag wird es laut: Um 11 Uhr löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz am bundesweiten Warntag einen Probealarm aus. Städte und Landkreise in Niedersachsen sind bereits alarmiert: Für einen effektiven Bevölkerungsschutz fehle enorm viel Geld, warnen sie. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ