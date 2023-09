HAZ | Hannover-Update: Wie geht es am Raschplatz weiter?

Liebe Leserinnen und Leser,

ich grüße Sie herzlich an diesem Morgen. Haben Sie in diesem Sommer schon den neu gestalteten Raschplatz besucht? Mit frischen Ideen und Mut zum Experiment ist Hannover die Neuerfindung des Areals hinterm Hauptbahnhof Anfang des Jahres angegangen. Auf die Ankündigung, dort ein Beachvolleyballfeld aus dem Boden zu heben, gab es seinerzeit teils heftige Reaktionen. Einige fürchteten Drogenspritzen und Alkoholflaschen im Sand, andere die Vertreibung von Süchtigen und Obdachlosen.

Die Stadt ließ sich nicht beirren und blieb bei ihrem Konzept. Der Raschplatz sollte künftig kein Ort mehr sein, den die allermeisten Menschen in Hannover meiden, weil er ihnen zu unsicher, zu schmutzig, zu unattraktiv vorkommt. „Der Sommer ist ein Erfolg gewesen, aber das Engagement reicht nicht aus“, sagt nun Kämmerer Axel von der Ohe. Vielmehr müsse die Stadt weitere Angebote im Winter schaffen, um den Bereich dauerhaft zu beleben. Zugleich sollen jene Menschen, die den Raschplatz bisher besetzt haben, Hilfen bekommen. Die Details zu den neuesten Plänen erfahren Sie von meinem Kollegen Andreas Schinkel in unserem Thema des Tages.

Im Stadtteil Bemerode dreht sich auch heute alles um Elektromobilität. Die E-Days auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe hatten bereits am Samstag viele Gäste. Auf insgesamt 17.000 Quadratmetern in und an der Alten Druckerei können sich Besucher und Besucherinnen auch am Sonntag noch von 10 bis 18 Uhr neue E-Modelle anschauen und diese testen.

Und wir machen bei uns direkt vor der Tür so informativ weiter: Bei den „Energie-Infotagen“ am 22. und 23. September präsentiert die HAZ in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur Region Hannover ein umfangreiches Vortragsprogramm. Zudem bieten regionale Firmen an zahlreichen Messeständen individuelle Beratung an. Mehr erfahren Sie nach einem Klick auf das Bild unterhalb dieses Textes.

Schauen Sie doch noch heute bei den E-Days oder spätestens am nächsten Freitag oder Samstag bei uns vorbei - der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Sie!

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntag,

Ihre Mirja Pflug

Chefin vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

„Wir wollen unsere Tränen in Kraft verwandeln.“ Soschia Karimi von der Initiative FemPower erinnert bei der Kundgebung auf dem Opernplatz an die Opfer von Hinrichtungen, Folter und Vergewaltigungen in iranischen Gefängnissen.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

Vorfreude im Spätsommer auf Eishockey und Eisstockschießen im November: Kämmerer Axel von der Ohe (links), Model Michelle Bates und Hannovers Marketingchef Hans Nolte. © Quelle: Christian Behrens

Schlittschuhlaufen auf dem Raschplatz: So geht es in Hannover weiter mit den Sportaktionen hinterm Bahnhof

Ende November startet die Stadt Hannover ein Winterprogramm auf dem Raschplatz. Auf einer Kunststofffläche können Besucher Schlittschuh laufen und sind zum Eisstockschießen eingeladen. 350.000 Euro lässt sich die Stadt das Vergnügen kosten. Zugleich baut sie ihre Angebote für Obdachlose und Süchtige aus.

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Zirkus am Himmel: Die Pyrotechniker aus Österreich bieten beim Feuerwerkswettbewerb ein furioses Finale. Dafür gibt es am Ende Platz eins. © Quelle: Florian Petrow

Österreich siegt beim Internationalen Feuerwerkswettbewerb in Hannover

Mit einem furiosen Finale ist der 31. Internationale Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten in Hannover zu Ende gegangen. Österreich begeistert das Publikum mit einem Zirkus am Himmel und bekommt dafür auch eine Belohnung.

Und dann waren da noch ...

Seit 2021 baut Philipp Rund Ölkürbisse an, hier auf seinem Feld nahe dem Parkplatz zur Oldendorfer Totenstatt. Noch im September wird die Ernte beginnen. © Quelle: Carolin George

... die Ölkürbisse von Bauer Rund

Ölkürbisse sind bislang eher selten in Niedersachsen. Ein Bauer will das jetzt ändern, denn die Pflanzen haben im Klimawandel einen Vorteil: Sie brauchen wenig Wasser und lieben sandige Böden.

