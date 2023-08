HAZ | Hannover-Update: Kommt der Sommer wieder?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Freitag! Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, versprechen diverse Wetterprognosen für Hannover. Mal schauen, ob es trocken bleibt. Das wäre eine willkommene Abwechselung. Denn tatsächlich fielen im Juli und auch in den ersten Augusttagen teils ungewöhnliche Regenmengen vom Himmel. In den ersten drei Tagen dieses Monats waren es an der Wetterstation Hannover-Langenhagen mehr als 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Das entspricht fast einem Drittel der August-Regenmenge im langjährigen Mittel.

Schon der Juli war an einigen Stationen in der Region Hannover sehr nass. Am Flughafen kamen 94 Liter pro Quadratmeter vom Himmel, das entspricht mehr als 150 Prozent der Menge im langjährigen Mittel. In Wedemark-Elze haben die Meteorologen mit 101 Litern ebenfalls mehr als 150 Prozent der sonst üblichen Menge gemessen. Aber die Unterschiede innerhalb der Region sind groß: An der Station Isernhagen kamen im Juli lediglich 30 Liter vom Himmel, in Hannover-Herrenhausen 52 und in Uetze 59 Liter. Woran das liegt? Dieser Frage ist mein Kollege Mathias Klein nachgegangen.

Die Feuchtigkeit setzt auch den Landwirten in Niedersachsen zu. Weizen habe bislang nur sehr vereinzelt geerntet werden können, da die Bestände überall im Land zu nass seien, sagte am Donnerstag eine Sprecherin des Landvolks. Der ständige Regen verlangt Landwirten wie Martin Ohlendorf aus Wunstorf-Luthe Geduld ab. „Am Sonntag hatten wir uns auf eine lange Nacht eingestellt, wollten bis 3 Uhr nachts fahren“, berichtete Ohlendorf meiner Kollegin Kathrin Götze bei einem Besuch auf seinem Hof. Gemeinsam mit seinen Söhnen Sebastian und Philipp sei er unterwegs gewesen. „Dann hat es aber schon um Mitternacht wieder angefangen.“ Seit Tagen wartet Ohlendorf nun auf besseres Wetter. Erst ein Drittel der Ernte sei geschafft. Wie es wettertechnisch für den Landwirt und unsere Region weitergeht, erfahren Sie in unserem Thema des Tages.

Unser Zitat des Tages kommt von Gerhard Schröder. Schröder ist nun seit 60 Jahren Mitglied der SPD. Eigentlich müsste sein Ortsverein Oststadt-Zoo in Hannover ihn ehren. Aber geht das? Einen ehren, der eigentlich aus der Partei fliegen sollte wegen seiner Geschäfte in Russland und der Männerfreundschaft zum Machthaber im Kreml? Die Mitglieder im Ortsverein sind uneins - und diskutieren. Zuletzt wurde die Entscheidung auf Ende August vertagt. Jetzt hat sich der Altkanzler erstmals selbst zu Wort gemeldet. Was Schröder sagt, lesen Sie hier.

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

„Die Partei ist für mich die einzige politische Institution, die seit mehr als 150 Jahren Garant für Frieden und soziale Gerechtigkeit war und für mich immer noch bleibt.“ Altkanzler Gerhard Schröder über die SPD

Regen, Regen, Regen: Viele Menschen stellen sich das Sommerwetter anders vor.

Wetter in der Region Hannover: Nach dem Regen kommt die Hitze

Es regnet derzeit viel in der Region Hannover, aber die Mengen sind sehr unterschiedlich verteilt. Doch das Wetter bleibt nicht so: Erst einmal geht es mit dem Regen weiter, dann kündigt sich eine Hitzewelle an.

© Quelle: IMAGO/Chris Emil Janßen

Sicherer Hafen erreicht: Beschädigte „Fremantle Highway" in Eemshaven angekommen

Mehr als eine Woche dümpelte der Autofrachter brennend vor der niederländischen Küste. Die Gefahren für die Umwelt waren groß. Nun ist der Frachter sicher im niederländischen Eemshaven eingefahren.

Platz eins: Der Königsworther Platz ist Hannovers gefährlichste Kreuzung.

... die zehn gefährlichsten Kreuzungen in Hannover

Der Unfallatlas listet alle Zusammenstöße im Straßenverkehr auf, bei denen Menschen verletzt oder gar getötet wurden. Aus der aktualisierten Karte für 2022 geht nun hervor, welche Kreuzungen in Hannover am gefährlichsten sind.

