HAZ | Hannover-Update: Wohin geht die Reise?

guten Morgen an diesem Donnerstag! Klimatische Superlative gehören längst zu unserem Alltag. Ein Wetterextrem jagt das nächste, vielerorts herrscht Rekordhitze, der Nordatlantik ist so warm wie noch nie, und auch das Mittelmeer erreichte in diesem Sommer die höchste Temperatur seit Beginn der Messungen.

Der Wandel des Klimas dürfte das Reiseverhalten nachhaltig verändern, heißt es in einer aktuellen Studie im Auftrag der EU-Kommission. Auf diese Prognose hat sich jetzt die Tui eingestellt und verlängert ihre Hauptsaison bis Mitte November – vorerst allerdings nur auf Kreta und Rhodos. Auf längere Sicht könnte der Touristikkonzern die strikte Trennung zwischen Sommer- und Wintergeschäft weiter lockern. „Die Menschen wollen ihren Sommer verlängern“, sagte Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert am Mittwoch bei der Vorstellung des neuen Winterprogramms.

Aktuell ist bei der Tui insbesondere Griechenland sehr gefragt – die Tagestemperaturen und das Meerwasser seien auch im Herbst noch angenehm, so Baumert. Neben den Inseln in der Ägäis seien bei Urlaubern auch die türkische Riviera, Zypern, Andalusien und Mallorca beliebt. Noch sehen Touristiker die Veränderungen des Klimas eher als Chance, die jüngsten Waldbrände auf Rhodos oder die extremen Temperaturen im Hochsommer gelten indes als ein Indiz für zunehmende Risiken. Wohin die Reise gehen könnte, skizziert mein Kollege Jens Heitmann in unserem Thema des Tages.

Unser Zitat des Tages stammt von Henning Schuba von der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover. Zehn Verstöße hat es laut Schuba bisher gegen die Allgemeinverfügung zum Wassersparen gegeben, die seit dem 6. Juli gilt. Prominentester Sünder war Hannover 96. Am 29. Juli musste die Region einschreiten und die Rasensprenger stoppen. Noch bis Ende September dürfen ab einer Temperatur von 24 Grad Celsius Gärten, Sportanlagen, Grünflächen und Felder in der Region Hannover zwischen 11 und 18 Uhr nicht bewässert werden – und die Regelung soll 2024 erneut und bereits deutlich früher im Jahr greifen.

„Es gab zehn Verstöße. Es blieb bei Ermahnungen. Es wurde kein Bußgeld verhängt.“ Henning Schuba von der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover zur Allgemeinverfügung, die den Wasserverbrauch an heißen Tagen einschränkt.

Urlaub mit Blick auf das Inferno: Urlauber liegen am Viglika Beach auf der griechischen Insel Lindos in der Sonne, während am Horizont aufsteigender Rauch von Waldbränden auf der Nachbarinsel Rhodos zu sehen ist. © Quelle: Mark Cosgrove

Tourismus im Klimawandel: Die Tui erwartet eine Verschiebung der Reisezeiten

Wunderbarer Feierabend: Diese vier Frauen genießen ihn beim malerischen Sonnenuntergang mit Blick auf den Maschsee und einem kleinen Picknick. © Quelle: Christophe Gateau/dpa

... 21 Dinge, die man im Sommer in Hannover gemacht haben muss

