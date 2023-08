„Klar so weit?“

Ihme-Zentrum: Rettung möglich oder Fall für die Abrissbirne? Hintergründe im HAZ-Themenpodcast

Investorendämmerung: Das Ihme-Zentrum war als die Zukunft des Urbanen erdacht - heute ist es in Teilen ein dystopischer Lost Place.

Als Hannover in den Siebzigerjahren Beton anrührte und das Ihme-Zentrum hochzog, glaubten viele: Das ist die Zukunft. Aber das ist Vergangenheit, heute will’s keiner gewesen sein. Ist der Koloss am Ihme-Ufer überhaupt zu retten? Und was ist von solchen Investorendarstellern wie Lars Windhorst zu halten, die partout nicht investieren wollen - oder können?