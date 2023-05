Abschieben? Oder bleiben? Die Fälle von Hayfaa Sharaf Elias und Farah Hareb im HAZ-Themenpodcast

Hannover. Alles klar so weit in Hannover? Nein, manchmal eben nicht. Warum waren MHH-Intensivpflegerin Farah Hareb und Praxismitarbeiterin Hayfaa Sharaf Elias von der Abschiebung bedroht und haben nun doch neue Hoffnung? Warum ist das Ihme-Zentrum zu einem derartigen Schandfleck Hannovers geworden, dessen „Investor“ Lars Windhorst partout nicht investieren will? Und wie war das doch gleich beim Südschnellwegausbau: Wer hat da genau wann welche Breite und Dimension des inzwischen so umstrittenen Projekts gefordert? 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Felix Harbart, stellvertretender Chefredakteur der HAZ, und Volker Wiedersheim, Chef vom Dienst im Newsroom, analysieren abwechselnd im wöchentlichen HAZ-Podcast „Klar so weit?“ mit Reporterinnen und Reportern der Redaktion, was die Menschen umtreibt und bewegt in Hannover, in der Region und in Niedersachsen. Kenntnisreich, hintergründig – und mit spannenden Einblicken in die Recherche. Jeden Freitag zum Nachmittag gibt es eine neue Episode.

Hören Sie doch mal direkt rein!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Wie und wo Sie alle unsere Podcasts auf den beliebtesten Podcast-Plattformen finden, ist unten in diesem Text im Detail erklärt.

Treffen Sie unser Podcast-Team: Diese Experten aus der Redaktion sorgen für Klarheit

Jutta Rinas mit Volker Wiedersheim in der Sprecherkabine des Studios bei unserem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). © Quelle: Ina Funk-Flügel

Reporterin Jutta Rinas bringt ihre besonders einfühlsame Art als Rechercheurin und Autorin immer wieder in Kontakt mit Menschen, deren Schicksal die Menschen in Hannover besonders berührt und bewegt. Aktuell hören Sie Rinas in einer Doppelfolge des „Klar so weit?“-Podcasts – gemeinsam mit unserem langjährigen Autoren Gunnar Menkens. Dabei geht es um den Fall der lange von der Abschiebung bedrohten jesidischen Praxismitarbeiterin Hayfaa Sharaf Elias und die in einigen Aspekten ähnlich gelagerte Situation der libanesischen MHH-Intensivpflegerin Farah Hareb, über die Menkens vielfach für die HAZ berichtet und schließlich sogar ein Buch geschrieben hat („Nirgendwo ein Land“; zu Klampen Verlag; 14 Euro; Infos hier).

Als Reporterin brennt Jutta Rinas zudem besonders für die Themen Familie, Kita und Krippe – und damit für einen Bereich, der derzeit praktisch im Wochentakt schlechte Nachrichten produziert. Die ohnehin in vielen Stadtteilen mangelhafte Versorgung mit Kita-Plätzen (trotz des geltenden Rechtsanspruchs!) wird durch den immer stärker spürbaren Fachkräftemangel zusehends dramatischer. Verkürzte Betreuungszeiten, Gruppenschließungen, sobald eine Kraft etwa durch Krankheit ausfällt – Rinas hat da das offene Ohr für die Sorgen und Nöte von Familien und besonders Müttern, für die der Spagat zwischen Betreuungsorganisation und Berufstätigkeit allzu häufig eine schmerzhafte Belastungsprobe ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Conrad von Meding am Mikrofon (r.) im Gespräch mit Volker Wiedersheim. © Quelle: Ina Funk-Flügel

Conrad von Meding ist in der Redaktion unser Experte für alle Bauthemen: Wenn irgendwo in der Stadt Beton angerührt, etwas abgerissen oder Asphalt aufgetragen wird – kurz gesagt: wo die Stadt ihr Gesicht verändert, da ist von Meding zur Stelle. Sie hören ihn als Fachmann zum Thema Südschnellweg. Schließlich ist er mit Mitarbeitern der Straßenbaubehörde in den hohlen Brückenkörper der Schnellwegüberführung über die Hildesheim Straße gekrochen, zu Ausbaugegner „Belgrad“ ins Geäst eines Baumcamps in der Döhrener Masch geklettert und hat Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies im Hintergrundgespräch zum Thema befragt. In weiteren Podcast-Episoden hören Sie von Meding außerdem zu den Aufregerthemen Ihme-Zentrum und gemeinsam mit Reporter und Historiker Simon Benne zu den heftig umstrittenen Straßenumbenennungen.

Nehmt auf, wenn ihr Rote seid: Dirk Tietenberg und Katharina Kutsche an den Mikrofonen. © Quelle: Ina Funk-Flügel

Blicken Sie noch durch, was eigentlich genau beim Dauerstreit zwischen dem Verein Hannover 96 und dessen Profifußball-Geschäftsführer Martin Kind das Problem ist? Beziehungsstatus: Es ist kompliziert. Schließlich geht es um Sport, Emotionen – und Unternehmensrecht für Fortgeschrittene. Deshalb analysieren Fußballreporter Dirk Tietenberg und Wirtschaftsredakteurin Katharina Kutsche in einer kommenden Episode für Sie das zerfahrene Spiel mitsamt seinen Unsportlichkeiten – auf dem Rasenviereck und zuletzt in bemerkenswerter Regelmäßigkeit vor Gericht.

„96-Podwart – der Platzwart trifft den Tiete“

Lust auf noch mehr Hannover 96? Dann sollten Sie sich unbedingt mal den „96-Podwart“-Podcast anhören. Darin arbeiten Tietenberg und die beiden „Platzwart“-Kolumnisten der HAZ, Uwe Janssen und Bruno Brauer, wöchentlich alles auf, was bei den Roten Thema ist. Janssen sorgt zudem als Mann der Technik für den guten Ton bei allen Podcasts der HAZ.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immer auf Ballhöhe: Die „96-Podwart“-Dreierkette mit Uwe Janssen (v. l.), Dirk Tietenberg und Bruno Brauer. © Quelle: Ina Funk-Flügel

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Jeden Morgen ab 6 Uhr hören: Die wichtigsten Hannover-Nachrichten zum Tag Sie sind morgens im Auto, in der S-Bahn, der Stadtbahn oder im Bus unterwegs und wollen sich in aller Kürze darüber informieren, was in der Region wichtig ist? Dann ist vielleicht unser tägliches „Hannover-Update“ das Richtige für Sie. In maximal drei Minuten hören Sie die wichtigsten Neuigkeiten am Morgen im kompakten Überblick. Täglich schreiben Kolleginnen und Kollegen die Zusammenfassung der spannendsten Themen, Entwicklungen und Ereignisse. Vorgelesen wird sie dann von zwei Computerstimmen – sie heißen übrigens „Vicky“ und „Daniel“. Auch das „Hannover-Update“ mit den täglichen Kurznachrichten zum Start in den Tag finden Sie auf unserer Website, in unserer App und überall da, wo sie auch sonst Podcasts hören. Die Links finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

© Quelle: Birgit Dralle

So finden Sie alle HAZ-Podcasts

Sie finden unsere Podcasts natürlich auf unserer Webseite www.haz.de. Navigieren Sie dafür einfach in der Menüsteuerung zum Punkt „Podcasts“ (siehe Screenshot).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So navigieren Sie auf der Webseit haz.de zu unseren Podcasts. © Quelle: HAZ

Wenn Sie auf Ihrem Smartphone unsere HAZ-App nutzen, finden Sie auch dort unser komplettes Podcast-Angebot. Tippen Sie einfach in der Navigation auf das Kopfhörer-Symbol am unteren Rand des Bildschirms.

So navigieren Sie in der HAZ-App zu unseren Podcasts. © Quelle: HAZ

Hören Sie Podcasts auf gängigen Website-Plattformen oder mit verbreiteten Apps wie etwa Apple Podcasts, Google Podcasts oder Spotify? Auch dort finden Sie unsere Podcasts. Hier sind die entsprechenden Links:

Radio.de:

Klar so weit? Der wöchentliche Themenpodcast

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hannover-Update – die Audionachrichten jeden Morgen ab 6 Uhr

Der 96-Podwart – alles rund um die Roten

Apple Podcasts:

Klar so weit? Der wöchentliche Themenpodcast

Hannover-Update – die Audio-Nachrichten jeden Morgen ab 6 Uhr

Der 96-Podwart – alles rund um die Roten

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spotify:

Klar so weit? Der wöchentliche Themenpodcast

Hannover-Update – die Audio-Nachrichten jeden Morgen ab 6 Uhr

Der 96-Podwart – alles rund um die Roten

Google Podcasts:

Klar so weit? Der wöchentliche Themenpodcast

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hannover-Update – die Audio-Nachrichten jeden Morgen ab 6 Uhr

Der 96-Podwart – alles rund um die Roten

Das komplette Podcast-Team der HAZ (von links): Uwe Janssen, Katharina Kutsche, Volker Wiedersheim, Jutta Rinas, Felix Harbart, Monika Dzialas, Conrad von Meding, Bruno Brauer und Dirk Tietenberg. © Quelle: Ina Funk-Flügel

Haben Sie Fragen, Lob oder Kritik zu unseren Podcasts?

Haben Sie Anregungen zu unseren Podcasts? Wollen Sie ein Thema vorschlagen, das wir in unseren Podcasts einmal ausführlich behandeln sollten? Möchten Sie uns loben oder kritisieren? Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an die Adresse podcast@haz.de.

HAZ