﻿Neue Podcast-Folge: Die Kita-Krise – Desaster mit Ansage

„Klar so weit?“

In Land und Region suchen Kindergärten händeringend nach Erzieherinnen und Erziehern – dabei ist der Beruf für viele junge Menschen attraktiv. Wie konnte es so weit kommen? Wie wirkt sich der Mangel auf gestresste Familien aus? Und was könnten Lösungen für die Krise sein? Diese Fragen klären wir in der neuen Episode von „Klar so weit?“.

