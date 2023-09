Podcast: Höchststrafe für Mord in Wunstorf – wie geht es jetzt für den Täter weiter?

Hannover. Ein 14-Jähriger in Wunstorf ist tot. Gefesselt und erschlagen von einem Mitschüler. Jetzt ist der Täter verurteilt. Er hat die Höchststrafe für Jugendliche erhalten: Zehn Jahre in einer Therapieeinrichtung der Jugendhaftanstalt Hameln. Und das Gericht behält sich vor, danach die Sicherungsverwahrung anzuordnen.

Dass der Fall damit aber nicht zu Ende und abgeschlossen ist, liegt auch an diesem Umstand: Das Verfahren hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden – das ist nicht unumstritten, aber so üblich bei Jugendstrafsachen. Deshalb bleiben viele Fragen offen. Warum musste der 14-jährige Jan sterben? Was war das Motiv des Täters? Gab es einen weiteren Tatbeteiligten oder einen Mitwisser? Warum demonstrieren die Eltern von Täter und Opfer die so bemerkenswerte Verbundenheit miteinander? Warum informierte die Polizei Jugendamt und Schule nicht über die Erpresserbriefe, die der Jugendliche vor seiner schrecklichen Tat an Menschen im Ort schrieb?

Polizeireporter Manuel Behrens und Redakteurin Jutta Rinas berichten Moderator Volker Wiedersheim von ihren Recherchen in Wunstorf-Blumenau, von ihren Gesprächen mit den verfahrensbeteiligten Anwälten. Obwohl auch danach noch viele Rätsel unaufgelöst bleiben müssen, so gibt es doch spannende Einblicke in die Recherche und das Geschehen rund um die Tat, die Ermittlungen und das Gerichtsverfahren bis zum Urteilsspruch – und in das Bemühen der Menschen in Wunstorf-Blumenau, nach der schrecklichen Tat zu einer Art Normalität zurückzukehren.

