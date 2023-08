﻿Das Schöne, das aus dem Schwierigen kommt: Die Geschichte von Mareen Jolina Berlin

Hannover. Das Erste, was an ihr auffällt, ist ihr Lächeln, das nicht geschäftsmäßig ist, sondern echt. Das Zweite sind die beiden blonden Strähnen, die ihr links und rechts vom Scheitel vorn über das Gesicht fallen, ein schönes kleines Charakteristikum ihrer Frisur. Das Dritte ist ihr Schmuck, der ganz anders wirkt als das, was junge Frauen sonst oft tragen. Und dann ist da noch etwas in ihren Augen, das man erst begreift, wenn man ein bisschen mit ihr redet.

Mareen Jolina Berlin heißt Mareen Jolina, weil ihre Mutter den einen und ihr Vater den anderen Namen schön fand. Mareen ist Dänisch, Jolina Hebräisch. Obwohl ihr Nachname auf die Hauptstadt verweist, hat ihre Familie nichts mit Berlin zu tun, und sie war auch erst einmal dort, auf einer Unternehmung mit der Schule. Schule ist aber Geschichte, sie hat gerade das Abitur hinter sich gebracht. „War stressig.“ Sie lacht. Sie ist 19.

Bedient auch manchmal am Pavillon-Tresen: Mareen Jolina Berlin. © Quelle: Bert Strebe

Mareen Berlin jobbt seit einem Jahr im Mezzo. Anfangs war sie „Runner“, wie man das intern nennt, das sind die Leute, die das Essen an die Tische bringen und, wenn die Gäste gegangen sind, die Tische abwischen. Inzwischen arbeitet sie im Service: Bestellungen annehmen, auch bedienen, kassieren. Sie macht das gern, „Superteam“, sagt sie. Und: „Es macht richtig Spaß“. Und: „Man bekommt so viel zurück von den Leuten“. Aber sie will es nicht ewig machen.

Das liegt nicht daran, dass auch diese Arbeit stressig sein kann und dass sie kaum hinterherkommt, wenn es richtig voll ist. Und dass sie dann die Blicke der Wartenden spüren und sich trotzdem keine Zeit für einzelne Kunden nehmen kann. Es liegt daran, dass Mareen Berlin sich was anderes vorgenommen hat für ihr Leben: Sie will Menschen helfen.

Turnen, Rugby, Tanzen, Skifahren

Sie hat seit ihrem vierten Lebensjahr geturnt, war zweimal Landesmeisterin. Sie hat als Mädchen in einer Jungen-Rugbymannschaft gespielt, liebt Skifahren und Snowboard und kann so gut tanzen, dass sie damit schon Auftritte hingelegt hat. Sie liest gern („Kerstin Gier, ,Wolkenschloss’, das ist mein absolutes Lieblingsbuch“). Sie mag Schmuck, gestaltet selbst welchen, trägt aber auch Ringe und eine goldene Uhr einer verstorbenen Großtante. Die Uhr geht nicht mehr, macht nichts: Sie verwendet sie wie ein Armband als reinen Schmuck.

Aber was sie richtig umtreibt, ist, wenn es anderen nicht gut geht. Schon früher hat sie es fast nicht ausgehalten, wenn sie Obdachlose gesehen hat. Am liebsten würde sie für eine Hilfsorganisation arbeiten, die Flüchtlinge unterstützt – doch sie weiß, wie dünnhäutig sie ist. „Das Schicksal dieser Menschen würde mich fertigmachen. Und ich helfe ihnen ja nicht, wenn ich nur dastehe und heule.“

Die Uhr der Großtante geht nicht mehr, macht aber nichts: Mareen Jolina Berlin trägt sie einfach als Armband. © Quelle: Bert Strebe

Ihre Sensibilität hat nach der Trennung ihrer Eltern zugenommen. Mareen Berlin lebt mit Mutter und Bruder zusammen und freut sich immer, ihren Vater zu treffen. Aber, nicht selten bei Trennungskindern: Der Bruch der Beziehung der Eltern legte einen Schatten auf ihre Seele.

Dieser Schatten ist es, den man in ihren Augen sehen kann – aber ebenso sieht man den Mut und die Entschlossenheit, sich nicht unterkriegen zu lassen, sich da herauszuarbeiten. Sie möchte das Schöne, das aus dem Schwierigen entstanden ist, ihre große Empfindsamkeit, nutzen: Mareen Jolina Berlin will bald Sonderpädagogik studieren und Kindern mit Lernschwierigkeiten und sonstigen Problemen im Leben zur Seite stehen.

Sie hat sogar schon gelernt, dass das nur geht, wenn man nicht bloß auf die anderen, sondern ganz besonders auf sich selbst achtet: „Ich nehme mir Zeit für mich.“

