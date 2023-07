﻿Die Künstlerin und ihr Spiegel-Bild: Die Geschichte von Kathrin Uthe

Hannover. Es gab diesen Moment während des Studiums in Berlin. Sie blätterte im Vorlesungsverzeichnis, da sprang ihr ein Kursangebot ins Auge, bei dem es ums Modellieren ging. Plötzlich war eine Erinnerung in ihrem Kopf, wie sie damals als Kind zu Hause in Lemgo mit der lehmigen Erde gespielt, wie sie kleine Tiere geformt hatte, Mäuse zum Beispiel. So fing sie wieder an, etwas mit den Händen zu erschaffen.

Kathrin Uthe öffnet die Tür zu ihrem Atelier in Kleefeld. Seit 2007 arbeitet sie hier. Es ist ein ehemaliger Gemüseladen, die Schaufenster sind mit weißem Stoff verhängt, was dem Raum eine leicht verwunschene Atmosphäre gibt, ohne die Welt draußen auszuschließen: Man hört jeden, der an der Tür vorbeigeht. Weiße Figuren stehen auf Sockeln, Werkzeuge liegen bereit, an den Wänden hängen Zeichnungen. Kathrin Uthe, 1959 geboren, ist Künstlerin.

Im Atelier, ihrem „Zeitraum“: Kathrin Uthe © Quelle: Bert Strebe

Ihre ersten Lebensjahre hat sie auf dem Dorf verbracht, im Lipper Bergland; sie liebte den Wald dort. Jetzt hat sie es nicht weit zur Eilenriede. Zur Schule ging sie in Lemgo, nach dem Abitur versuchte sie sich in einer Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin. „Aber das war nicht meine Sache.“ Eigentlich hatte sie seinerzeit schon gewusst, was ihre Sache war, hatte in der Volkshochschule Zeichenkurse belegt. Sie ging zum Studium der visuellen Kommunikation nach Berlin. 1987 machte sie ihren Abschluss als Diplom-Grafikerin.

Nicht nachdenken, zeichnen

Aber sie wollte noch weiter. Modellieren. Zeichnen. Freie Kunst. Schon als Meisterschülerin lernte sie, wie sie am besten arbeiten konnte. Sie kam mit ein paar Zeichnungen zu ihrem Professor, der schickte sie wieder weg mit der Auflage, neue Zeichnungen anzufertigen, jeden Tag eine, 14 Tage lang. Und sie zeichnete. Sie dachte nicht mehr nach, sie zeichnete drauflos. Sie überließ sich ihrer Intuition. So entstanden Bilder, in denen Dinge zu sehen waren, die sie allein mit dem Verstand nicht aufs Papier bekommen hätte. Alles war drin, was sie wusste und was sie fühlte. „Ich vermeinte, beim Zeichnen zu fliegen.“

Nach dem Stück „Spiegel im Spiegel“ von Arvo Pärt: Zeichnung von Kathrin Uthe. © Quelle: Kathrin Uthe

2021, in der Abgeschiedenheit der Corona-Zeit, zeichnete sie beidhändig, links und rechts synchron, ein Bild zu dem Musikstück „Spiegel im Spiegel“ des estnischen Komponisten Arvo Pärt, das nur aus Dreiklängen und Tonleitern besteht. Entstanden ist ein Bild, das wie ein Kokon aus tausend zarten Fäden wirkt, in der Mitte schemenhaft eine schmale, hohe Figur, wie eingesponnen. Die linke Seite spiegelt die rechte und umgekehrt, und alles zusammen spiegelt, so scheint es, die Seele der Künstlerin.

Noch in Berlin hatte Kathrin Uthe ihren Mann kennengelernt, sie haben zwei inzwischen erwachsene Söhne. Als die noch klein waren, erschien den Eltern Berlin nicht als Ort, an dem man Kinder aufziehen sollte. So kam die Familie nach Hannover, der Heimat ihres Mannes. Auch eine Hundin gehörte dazu, Labrador Maya. Im Februar ist sie im biblischen Alter von 17 Jahren gestorben. Immer noch fällt es Kathrin Uthe nicht leicht, durch die Eilenriede zu laufen, wo sie mit Maya meist unterwegs war. „Ohne Hund ist es schlimm.“

Das Werkzeug liegt bereit: Ein Gipseisen, ein doppelseitiger Modellierspachtel der Künstlerin. © Quelle: Bert Strebe

Kathrin Uthes Plastiken, die sie in komplizierten Verfahren aus Gips gießt oder aus Bronze gießen lässt, befassen sich mit Tänzen und Träumen, mit dem Körper und der griechischen Mythologie. Die Vorlagen formt sie mit den Händen, aus Wachs, aus Lehm. Wie damals. In den Arbeiten steckt beides, Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit. Ihr Atelier nennt sie Zeitraum. Einerseits arbeitet sie in ihrer Zeit und in ihrem Raum. Andererseits verschwinden Zeit und Raum, wenn sie arbeitet.

