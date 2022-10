﻿HAZ-Talk: Architektin will Kirchen zu Wohnraum machen

Hannover. Wie kann man Kirchen in Zeiten umnutzen, in denen Wohnraum und andere nutzbare Flächen immer begehrter werden? Dieser Frage stellte sich Dilek Ruf, Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA), am Montag im HAZ-Talk auf der Verbrauermesse Infa. In der Hannover Lounge sprach sie über die Möglichkeiten zur Umnutzung von Kirchen und Pfarrhäusern.

Da diese häufig unter Denkmalschutz stehen, vor allem aber historische Bedeutung haben, versuche der BDA „additiv zu arbeiten, anstatt Strukturen zu verbauen und Besonderheiten sozusagen unsichtbar zu machen“, sagte Ruf. „Uns ist natürlich bewusst, dass Kirchen Emotionen hervorbringen.“ Daher sei der Austausch mit den Gemeinden wichtig. Diese könnten vor dem Abschluss eines Vertrags mitbestimmen, was aus der Kirche werde, danach fuße das Projekt auf Vertrauen in die Architektinnen und Architekten. Um den „alten Zauber“ nicht zu verlieren, solle vor allem mit einem „Haus-in-Haus-Prinzip“ gearbeitet werden. In Hannover wurde etwa nach dieser Maßgabe die Gerhard-Uhlhorn-Kirche in Linden-Nord 2018 zu einem Studentenwohnheim umgebaut.

Licht und Akustik sind wichtig beim Umbau von Kirchen

Beim Umbau sind vor allem natürliches Licht und die Akustik wichtig. „Wenn in einer Kirche eine Kita entstehen soll, und dann die Kinder laut sind, sollte es nicht so hallen“, sagte Ruf. „Außerdem sind Kirchen innen meist sowieso schon dunkler, wir versuchen das vorhandene Licht dann so weit wie möglich zu behalten.“ Die Idee ist, alte Konstruktionen nicht zu zerstören, sondern den Einbau anzupassen. So können je nach Kirche Büros, Kitas, Studentenwohnheime, Wohnungen oder Bibliotheken entstehen.

„Heute stehen wir da noch mal vor einer ganz anderen Herausforderung: Nicht nur sollen Gebäude sich dem Klimawandel anpassen und energieeffizient sein, es steht auch einfach zurzeit die Verfügbarkeit von Energie infrage“, sagte Ruf. In Kirchen gebe es keine natürliche Dämmung, als diese gebaut wurden, war Energieeffizienz kein Thema. „Nicht jedes Gebäude eignet sich für jede Nachnutzung“, sagt Ruf. Es sei aber auf jeden Fall sinnvoll, für geeignete Kirchen ein neues Nutzungskonzept zu entwerfen.

Täglicher Talk in der Messehalle 20 über Bauthemen

In der Infa-Woche spricht jeden Tag um 14 Uhr in Halle 20 im Bereich „Bauen, Wohnen und Immobilien“ ein Experte im HAZ-Talk über das Thema „Wie gestalten wir Städte in Zeiten von Klimawandel und Wohnraumnot?“.

Am Dienstag, 18. Oktober, referiert der Politikwissenschaftler Constantin Alexander über das Forschungsprojekt „Die obsolete Stadt“. Dabei wird erforscht, wie sich sogenannte Megatrends wie die Mobilitätswende, der Klimawandel und die Digitalisierung auf die Städte auswirken. Am Mittwoch, 19. Oktober, spricht Philipp Weber, Geschäftsführer der Weber Massivhaus Gesellschaft, für schlüsselfertiges Bauen über klimaschonendes Bauen. Am Donnerstag, 20. Oktober, wird Tim Göbel, der ein Tiny-House-Hotelgewerbe gegründet hat, über die minimalistische Entwicklung sprechen. Am Freitag, 21. Oktober, haben Wolfgang Jung, Leiter der Regionalplanung der Region Hannover, und Gregor Janböcke, Teamleiter Wohnen, für die WohnBauInitiative der Region untersucht, wie man künftig in Hannover und im Umland zusammenleben und wohnen wird.

Von Lisa Brendel