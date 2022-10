﻿HAZ-Talk auf der Infa: Was tun gegen leere Innenstädte?

In den Zentren der Städte stehen immer mehr Gebäude leer. Politikwissenschaftler Constantin Alexander von der Leuphana Universität Lüneburg hat auf der Infa in Hannover über mögliche neue Nutzungen gesprochen.

Hannover. „Die Art, wie wir die Innenstädte kennen, wird sich radikal verändern“, sagt Constantin Alexander, Politikwissenschaftler an der Leuphana Universität Lüneburg. Er hat am Dienstag in der Infa-Halle 20 beim HAZ-Talk in der Hannover Lounge über das Forschungsprojekt „Die obsolete Stadt“ gesprochen. Alexander und ein achtköpfiges Team forschen seit knapp drei Jahren an der Entwicklung von Innenstädten.

Viele Immobilien dort stehen leer. Begründen kann man diese Entwicklung mit den drei „Megatrends“: Digitalisierung, Mobilitätswende und Klimawandel. In einer „obsoleten Stadt“ fallen Gebäude aus dem „alten Nutzen raus und brauchen eine neue Funktion“, sagt Alexander. „Jede Bestellung im Internet bedeutet auch, dass ein Besuch in einem stationären Laden wegfällt.“

Zudem hat die Digitalisierung des Arbeitens eingesetzt. „Wie viele Menschen nutzen heute noch ihren Büroplatz?“, fragt Alexander. Daher würden auch Büroflächen weniger gebraucht, dasselbe geschehe mit Kinos und Theatern.

„Donut-Entwicklung“ der Innenstädte

Die Mobilitätswende wirft ebenfalls Fragen im Bereich innerstädtische Gestaltung auf. Es würden „zumindest in den Stadtkernen“ mehr Elektroautos genutzt. Sie können wegen der Brandgefahr aber nicht in Tiefgaragen oder Parkhäusern parken. Diese würden dann auch überfällig. Alexander spricht von einer „Donut-Entwicklung“. Die Innenstadt wird weniger genutzt, und im „Kringel drumherum“ sind die Wohnviertel.

In Bezug auf den Klimawandel gibt es die Überlegung, nicht genutzte Flächen zu entsiegeln. Solche begrünten Gegenden wären dann auch für Besucher wieder ansprechend, meint Alexander. „Räume oder Orte, die wir als angenehm empfinden, haben eins gemeinsam: die sogenannte Nutzungsmischung“, sagt er. Damit könnten Innenstädte wieder ansprechender werden. Künftig sollten Gewerbe, Wohnraum und etwa Bildung einen Mix an einem Ort bilden, damit dieser wieder lebendig wird. „Es muss ein neues Konzept her.“

Von Lisa Brendel