﻿HAZ-Talk auf der Infa: Wie ein Tiny House klimaneutral wird

Hannover. Wie ist es, in einem Tiny House Urlaub zu machen? Und kann so etwas klimafreundlich sein? Diese Frage beantwortete Tim Göbel, Geschäftsführer des Anbieters Tiny Hotel, am Donnerstag im HAZ-Talk auf der Infa-Messe 2022.

2016 startete Göbel mit seiner Idee: Im Rahmen des Platzprojekts in Hannover entwarf er aus einem alten Seecontainer einen Tiny-House-Prototyp, das „Trekker Huus“. Dafür wurde Göbel vom Bundeswirtschaftsministerium mit dem Startup-Impuls-Preis ausgezeichnet. Göbels neues Projekt ist das Tiny Hotel in Hämelerwald, bestehend aus fünf Tiny Houses, nach eigenen Angaben alle klimaneutral. „Uns ist es wichtig, dass unser Gewerbe klimaneutral ist. Deswegen sind wir in fast allen Bereichen des Bauens auf Alternativen umgestiegen.“, sagte Göbel.

Klein und komfortabel

Energie beziehen die Kleinhäuser von Solarpanels auf den Dächern, für Wasser gibt es eine Regenwasseraufbereitungsanlage. Der Wasserbezug sei am schwierigsten, wenn das House „ortsveränderbar“ sein soll, so Göbel. Weil alle Tiny Hotels auf Rädern stehen und Göbel auf dem Campingplatz Hämelerwald eine Fläche gepachtet hat, gelten andere Regeln für den Bau. „Wir müssen deshalb keine Baugenehmigungen einholen und können kreativer sein. Mobile Häuser auf einem Platz sind nichts Neues, aber dass sie klimaneutral sind schon“, sagte Göbel.

Die fünf Häuser unterscheiden sich außerdem in Größe und Komfort. „Es gibt Möglichkeiten für Menschen mit einem Low Budget oder Luxuswünschen. Aber selbst bei den simpleren Häusern sind die Gäste meist überrascht, wie gemütlich die kleinen Häuser sind.“

Neben Strom braucht es in einem Hotel auch Wärme, eine Toilette und eine Dusche. Damit auch hier alles klimaneutral ist, verwendet Göbel einen Pelletkaminofen und eine sogenannte Trockentrenntoilette. „In der Benutzung der Toilette gibt es keinen Unterschied für die Gäste zu einer herkömmlichen. Man spart aber Wasser – was wichtig ist, wenn man autark wohnt. Die Toilette funktioniert in der Reinigung ähnlich wie ein Katzenklo, das ist alles sehr hygienisch“, erklärte Goebel. Duschen kann man mit einer „Kreislaufdusche“, die auch in der Raumfahrt verwendet wird:Mithilfe eines Sensors wird das Wasser kontrolliert und läuft dann durch einen Filter zur Wiederbenutzung.

Testmöglichkeiten im Urlaub

„Die Gäste haben die Möglichkeit, in dem Tiny Hotel auch einfach Produkte wie die Toilette und Dusche zu testen, die sie vielleicht in ihren Schrebergarten bauen lassen wollen“, berichtete Göbel. Auch für das Thema Frühstück im Hotel gibt es ein Konzept im Tiny Hotel: ,,Die Gäste können sich bei der Buchung Frühstück dazubuchen. Das steht dann im Kühlschrank des Hauses bereit.“

Die Hotelindustrie könne sich noch etwas in Sachen Nachhaltigkeit abgucken, findet Göbel. „Da hat sich in den letzten Jahren zwar schon etwas getan, aber es ist noch Luft nach oben.“

Am Freitag geht es in der Halle 20 der Infa weiter mit dem HAZ-Talk. Dann berichten Wolfgang Jung, Leiter der Regionalplanung der Region Hannover und Gregor Janböcke, Teamleiter Wohnen, darüber, wie man in Zukunft in Hannover und dem Umland wohnen wird.

Von Lisa Brendel