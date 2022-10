﻿HAZ-Talk auf der Infa: Wie wohnen wir in Zukunft in Hannover?

Hannover. Mehr Wohnraum muss her, aber wie geht das? Darüber haben am Freitag Wolfgang Jung, Leiter der Regionalplanung der Region Hannover, und Gregor Janböcke, Teamleiter Wohnen, beim HAZ-Talk in der Hannover Lounge auf der Infa gesprochen. Sie untersuchen im Rahmen der WohnBauInitiative, wie man in Zukunft in Hannover leben wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir brauchen mehr Mehrfamilienhäuser. Die sparen Fläche und Ressourcen. Zurzeit werden täglich 60 Hektar an Fläche in Deutschland neu bebaut, das kann so nicht weiter gehen“, sagte Jung. 28.300 neue Wohnungen will die Initiative bis 2025 bauen lassen. Viele junge Menschen würden alleine leben wollen, und auch Senioren würden nicht zwingend in ein Altersheim wollen, sondern erstmal in die kleinere Wohnung, sagte Jung.

Es fehlen 13.000 sozialgeförderte Wohnungen

Am Stadtrand seien Mehrfamilienhäuser am geeignetesten, sagte Jung. Sie sparten nicht nur Ressourcen und Fläche, sondern seien auch günstiger und verbrauchten weniger Energie. „Es müssen nicht nur mehr Wohnungen her, sondern auch günstigere“, ergänzte Janböcke. Zurzeit fehlten 13.000 sozialgeförderte Wohnungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ideen um das zu ändern gäbe es, sagte Janböcke. Die WohnBauInitiative vereinbare zum Beispiel mit Vermietern, dass diese für gedeckelte Mieten Zuschüsse bekommen. „Personen, die eine Wohnung besitzen, können ebenfalls ihre Hilfe anbieten. Für niedrigere Mieten gibt es von uns einen Zuschuss pro Quadratmeter.“

Ein weiteres Konzept sei der „Wohnungstausch“. Ältere Menschen, denen ihr Haus zu groß geworden sei, könnten mit jungen Familien tauschen. Die Idee sei aber noch ausbaufähig, so Janböcke.

Mit dem Vortrag endete die tägliche HAZ-Talk-Reihe auf der Infa. In der Hannover Lounge wird allerdings weiterhin bis Sonntag über Wohn- und Bauthemen informiert.

Von Lisa Brendel