﻿HAZ-Talk auf der Infa: Kann ich mir noch ein Haus leisten, Herr Weber?

Hannover. Die Folgen des Kriegs in der Ukraine stellen die Baubranche vor enorme Herausforderungen. Philip Weber, Geschäftsführer der Weber Massivhaus Gesellschaft für schlüsselfertiges Bauen, war am Mittwoch beim HAZ-Talk auf der Verbrauchermesse Infa zu Gast. Er sprach über Energiekrise und Inflation – aber auch über Zukunftsvisionen in der Baubranche.

In Krisenzeiten ein Haus zu bauen, davor schrecken viele zurück, sagte Weber im Gespräch mit HAZ-Redakteur Jan Sedelies. Lohnt es sich, die Krise einfach abzuwarten? Das sei ein Blick in die Glaskugel, sagte Weber. „Ja, es kann sich lohnen, es gibt aber auch Prognosen, dass es ab Januar noch teurer wird.“ Eine Möglichkeit, Kosten zu sparen, sei das „Ausbauprinzip“. Kunden können ihr Haus erst einmal für ihre momentanen Bedürfnisse bauen und später zum Beispiel den Dachboden oder Keller ausbauen lassen, wenn es wieder günstiger geworden sei.

Allgemein sei die große Frage, wie man in Zukunft kostengünstiger bauen könne, sagte Weber. Gerade in Krisenzeiten sei das nicht so einfach. Tatsächlich hätten Baugesellschaften von der Corona-Krise noch ein Stück weit profitiert. „Viele hatten dann eher das Bedürfnis ein großes Haus zu haben, am besten noch mit Garten und Platz für ein Homeoffice, um sich den Lockdown angenehm zu gestalten.“, sagt Weber. Komfort sei allgemein wichtig in der Baubranche: Wenn man Siebzigerjahre mit heute vergleiche, habe sich der Wohnflächenanspruch verdoppelt.

Doch das drehe sich gerade. Zurzeit hätten Kunden bei neuen Projekten andere Prioritäten. „Heute dreht sich alles um den Preis. Mehr Fläche bedeutet auch mehr heizen.“ Der Trend geht also derzeit wieder zu kleineren Eigenheimen.

„Wir müssen lernen, wieder einfacher zubauen“: Philipp Weber (rechts) im Gespräch mit HAZ-Redakteur Jan Sedelies. © Quelle: Rainer Dröse

„Wir müssen lernen, wieder einfacher zubauen. Das ist günstiger und letztlich auch nachhaltiger“, sagte Weber. Klimaschonend und kostengünstig zu bauen sei möglich. Und das hieße auch nicht, dass hässlichere Häuser entstünden. „Die Häuser aus der Gründerzeit in Hannover zum Beispiel sehen auch schön aus und die Verzierungen sind nicht unbedingt teurer als der Perfektionismus heutiger Neubauten.“

Von Lisa Brendel