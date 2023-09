Gewinnen Sie Karten für die Infa in Hannover

Hannover. Weihnachtskugeln, Kocheinlagen und Konzerte: Vom 14. bis 22. Oktober läuft auf dem Messegelände die Infa. Mehr als 700 Aussteller präsentieren bei der Erlebnis- und Einkaufsmesse Ideen und Produkte. Dabei wird es sieben Themenwelten vom neugestalteten Wellnessbereich bis zur Weihnachtsabteilung „Christmas“ geben.

Das Rahmenprogramm präsentiert zum Beispiel unter dem Titel „Musik verbindet“ Konzerte, Talkrunden und Tanzdarbietungen. So treten Mitglieder von Fury in The Slaughterhouse bei einer Benefizaktion für Wohnungslose auf und spielen ein Unplugged-Konzert. Das GOP verlegt das Varieté auf das Messegelände. Und in der Markthalle kocht NDR-Moderator Michael Thürnau. Karten kosten montags bis freitags 14 Euro an der Tageskasse, am Wochenende 16 Euro. Beim Kauf von Online-Tickets gibt es Preisnachlässe. Geöffnet ist jeweils von jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Die Redaktion verlost für die Infa zehnmal zwei Tickets. Nutzen Sie dafür einfach den Link https://aktion.haz.de/haznp/angebot/infahazundnp. Einsendeschluss ist 11. Oktober 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück.

Einfach QR-Code mit dem Smartphone scannen und am Gewinnspiel teilnehmen. © Quelle: HAZ

