Adventliches Flanieren in den Herrenhäuser Gärten in Hannover: Vom 2. bis 6. November läuft dort wieder die beliebte „Winterzauber“-Veranstaltung mit vielen weihnachtlichen Geschenkideen. Die HAZ verlost Karten.

Weihnachtsstimmung in den Herrenhausen Gärten: Gewinnen Sie Karten für den „Winterzauber“ am Schloss

Hannover. Kunsthandwerk, stimmungsvoller Weihnachtsschmuck und kulinarische Ideen vom Baumkuchen bis zum besonderen Glühwein: Jedes Jahr aufs Neue will die Veranstaltung „Winterzauber“ in den Herrenhäuser Gärten ihr Publikum bezaubern. Das weihnachtliche Flanierfest läuft nun vom Mittwoch, 2. November, bis Sonntag, 6. November, wieder direkt am Schloss, in der Galerie und in der Allee.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geöffnet ist am Mittwoch von 13 bis 21 Uhr, Donnerstag bis Sonnabend von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, Kinder bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Die HAZ verlost dazu zehnmal zwei Eintrittskarten.

Die Teilnahme ist bis einschließlich Dienstag, 1. November, unter dem Link aktion.haz.de/angebot/winterzauberhaz möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!