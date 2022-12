﻿So kämpft eine junge Mutter aus Hannover gegen eine tückische Krankheit

Der SV Arminia Hannover tritt am Samstag in der Oberliga mit einem neuen Trainer beim MTV Gifhorn an. Das Heimspiel des TSV Pattensen ist bereits abgesagt, der SV Ramlingen/Ehlerhausen empfängt die FT Braunschweig, der 1. FC Germania Egestorf/Langreder am Sonntag den TuS Bersenbrück.