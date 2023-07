﻿Dank HAZ-Weihnachtshilfe: Wie eine alleinerziehende Mutter aus Afrika ihren Weg fand

Das ist die HAZ-Weihnachtshilfe

Die HAZ-Weihnachtshilfe ist die größte Spendensammlung in der Region Hannover – und hilft Menschen in Not vor Ort auch unabhängig von der Weihnachtszeit. In diesem Jahr geht sie in die 49. Saison. In jedem Jahr wird in mehr als 2000 Fällen in der Region geholfen. Die Spenden ermöglichen Bedürftigen die Anschaffung von Möbeln, Haushaltsgeräten und Kleidung – oder von Weihnachtsgeschenken für Kinder. Die Spendensammlung lebt vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger in der Region Hannover. Kein Cent der Spenden wird für Werbung und Verwaltung ausgegeben. Wenn auch Sie direkt helfen wollen, können Sie Spenden auf das Konto der „Aktion Weihnachtshilfe der HAZ e. V.“ einzahlen. Die IBAN dazu lautet DE43 2505 0180 0000 5725 00 bei der Sparkasse Hannover. Der Swift-BIC ist SPKHDE2H. Alle Spenden sind steuerbegünstigt. Die Bescheinigungen stellt die Stadt aus. Bei bargeldloser Einzahlung von mehr als 300 Euro schickt der Fachbereich die Bescheinigung automatisch zu, wenn die Anschrift angegeben ist. Für Spenden bis 300 Euro reicht ein Bareinzahlungsbeleg oder eine Buchungsbestätigung mit dem Stichwort „HAZ-Weihnachtshilfe“ als Spendennachweis aus. Spenden können auch anonym etwa in der Geschäftsstelle an der Langen Laube abgegeben werden.