Südstadt

Kellerbrand in der Südstadt: Die Feuerwehr Hannover bekämpft die Flammen in einem Mehrfamilienhaus an der Heidornstraße.

Die Feuerwehr Hannover ist am Freitag zu einem Brand in der Südstadt ausgerückt. Im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Heidornstraße brach am Nachmittag ein Feuer aus. Menschen kamen nach Auskunft der Retter nicht zu Schaden.

