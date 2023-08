﻿DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi heiratet in Hannover

Hannover. Sie haben beide öffentliche Ämter, wollten diesen besonderen Tag aber alles andere als öffentlich machen – was ihnen weitestgehend auch gelungen ist: Yasmin Fahimi (55) und Michael Vassiliadis (59) haben geheiratet. Die gern als mächtigste Gewerkschafter des Landes titulierten Hannoveraner haben am 24. August in ihrer Heimatstadt geheiratet. Klammheimlich, abgeschirmt vor neugierigen Augen.

Während der Termin der standesamtlichen Trauung im Vorfeld durchgesickert war, gab es ein großes Rätselraten um die Zeit und Ort der Vermählung. Doch schließlich war klar: Es ist das Alte Rathaus im Herzen des Landeshauptstadt, in dem sich die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) und der IGBCE-Chef das Jawort geben. Vor dem Termin um 14 Uhr trafen einige Angehörige bereits vor seiner Wohnung in Linden-Nord ein, ehe das Paar in einem schwarzen Audi in Richtung Standesamt eilte – und zwar ziemlich zügig.

Nach der Trauung, vor dem Alten Rathaus: Von der Musik nach der standesamtlichen Zeremonie bekam das Brautpaar allerdings nichts mit. © Quelle: Rainer Dröse

Auch dort gab es keine Chance, für einen Blick auf das Paar, das seit vielen Jahr liiert ist, zu erhaschen. Sicherheitsleute haben große schwarze (und einen in Regenbogenfarben) Schirme aufgespannt, als Fahimi und Vassiliadis am Alten Rathaus angekommen sind. Das Brautfahrzeug parkte auf dem dafür vorgesehenen Stellplatz. Vor dem Standesamt warteten einige Menschen der Hochzeitsgesellschaft, darunter auch Mitarbeitende des Paares, auch Becher für Wasser und Prosecco aus Piccolo-Flaschen aus der Silberschale standen bereit.

Punkt 14 Uhr, zeitgleich zum Geläut der Marktkirche, hat die Zeremonie begonnen, um 14.07 Uhr tönte schon der erste Applaus bis runter an die Köbelingerstraße. Dort schlenderten Passanten vorbei, einige Leute spielten nebenan Volleyball unterm knallblauen Himmel. Ein paar Gäste von Fahimi und Vassiliadis verschwanden daraufhin auf Zuruf ins Gebäudeinnere – kamen allerdings ohne das Brautpaar wieder raus.

Fahimis Brautkleid stammt von spanischer Designerin

In diesem Kleid sagte die Braut Yasmin Fahimi „Ja“. © Quelle: Rosa Clará

Und während die Frischvermählten schon in unbekannte Richtung abgerauscht waren, stießen Familie und Freunde auf das Glück der zwei an. Was man leider nicht zu Gesicht bekommen hat, ist das Kleid der Braut – ein figurbetontes Stück aus Crêpestoff und der Couture-Linie, Modell Carmel, mit langen Ärmeln von der spanischen Designerin Rosa Clará. Zu haben ist das hier exklusiv übrigens nur bei dem Brautmodespezialistinnen der Stadt von „White & Night“ in der Kröpckepassage.

