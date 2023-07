﻿96 spielt und auf dem Maschseefest wird gefeiert: Welche Parkmöglichkeiten gibt’s?

Hannover. Die Vorhersage für Sonnabend könnte besser, aber mit Blick auf die letzten Tage auch schlechter sein: Laut wetteronline.de besteht für den Mittag eine relativ hohe Regenwahrscheinlichkeit – bei immerhin 22 Grad. Schon klar ist aber: Es wird voll in Hannover. Das hat vor allem zwei Gründe: Erstens hat das Maschseefest begonnen, und das erfreut sich am Wochenende besonders großer Beliebtheit. Zweitens startet 96 in die neue Saison. Anstoß ist um 13 Uhr, zu Gast ist Aufsteiger Elversberg. Erwartet werden 27.000 Fans.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein nicht unerheblicher Teil von ihnen reist mit dem Auto an – wie auch etliche Gäste der Sause am Maschsee. Viele nehmen auch beide Events mit. Eine Frage beschäftigt sie dann: Wo kann ich das Auto abstellen, ohne möglichst zu weit gehen zu müssen?

Mascheefest und Hannover 96: Wo gibt es Parkplätze?

Zuvorderst ist da der Klassiker zu nennen: der Schützenplatz. Das Schützenfest ist vorbei, etwa 3000 Parkplätze stehen hier also zur Verfügung. Die Kosten betragen 5 Euro. Direkt an der Heinz-von-Heiden-Arena gibt es normalerweise auch öffentlich nutzbare Stellplätze, rund 150. Diese sind jedoch für die Gäste der VIP-Logen gesperrt. Die Eingänge der Heinz-von-Heiden-Arena werden um 11 Uhr, also zwei Stunden vor Spielbeginn, geöffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beliebt bei Fußballfans sind die Parkplätze am Ostufer des Maschsees, dem Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. Hunderte Stellflächen stehen dort normalerweise kostenlos zur Verfügung. In Zeiten des Maschseefests sind diese allerdings ebenso gesperrt wie die 130 Parkplätze beim NDR. Heiß begehrt und verfügbar sind hingegen die 184 kostenlosen Stellplätze auf der anderen Seite des Maschsees am Ende des Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Wegs vor dem Sportleistungszentrum.

Lesen Sie auch

Am Bauamt (Navi: Rudolf-Hillebrecht-Platz 1) befinden sich 42 öffentliche Parkplätze. Die Nutzung kostet pro Stunde 1,50 Euro. Auf dem Parkplatz Köbelinger Markt gibt es 100 Stellplätze, zwei Stunden kosten hier wie auch auf den 32 Parkplätzen am Georgswall 2,60 Euro. Die Höchstparkdauer beträgt zweieinhalb Stunden. 4 Euro werden für all jene fällig, die einen der 300 Parkplätze am KRH Klinikum Siloah nutzen.

Zurück in die City: 250 kostenpflichtige Parkplätze gibt es in der Tiefgarage gegenüber dem Neuen Rathaus unter dem ehemaligen Maritim-Hotel (Navi: Friedrichswall 11). Drei Stunden parken kosten 4,50 Euro. Und dann sind da noch die jeweils etwa 30 Minuten Fußweg vom Stadion entfernten Parkhäuser in der Innenstadt: Osterstraße (450 Parkplätze, pro Stunde 2,50 Euro), Markthalle (392 Parkplätze, pro Stunde 2 Euro) und Altstadt (550 Parkplätze, pro Stunde 2 Euro), Windmühlenstraße (250 Parkplätze, 7,50 Euro für drei Stunden).

„Klar so weit?“ – der wöchentliche Themenpodcast der HAZ

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Generell gilt: Je weiter man sich vom Stadion entfernt, umso größer werden die Chancen auf eine freie Parkmöglichkeit. Überhaupt raten die Veranstalter dringend von einer Anreise mit dem Auto ab. Die Eintrittskarten für das Heimspiel von Hannover 96 etwa gelten ab drei Stunden vor dem Anstoß als Fahrschein im gesamten Tarifgebiet des Großraum-Verkehrs Hannover (GVH).

Am schnellsten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist das Stadion mit den S-Bahn-Linien S1, S2 und S5 bis Hannover-Linden/Fischerhof, mit den Stadtbahnlinien 3, 7 und 9 bis Waterloo bzw. 3, 7 und 17 bis Stadionbrücke sowie den Buslinien 100 und 200.

HAZ