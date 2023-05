﻿Heimspiel in Hannover: 11.000 Fans feiern die Scorpions

Fußball, Regionalliga Nord

Auf ein Tor für die 96-Profis wartet er noch, dafür läuft es in der U23 umso besser. Dreimal in Folge stand Nicolo Tresoldi zuletzt in der Startelf der Reserve, sein Tor am Freitagabend in Lohne bedeutete den 1:0-Sieg beim Kellerkind der Regionalliga Nord. Es war die passende Antwort auf Aussagen von Stefan Leitl.