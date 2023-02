﻿Heimtückischer Mord in Hagen: Ioannis K. muss lebenslang ins Gefängnis

Das Landgericht Hannover hat Ioannis K. wegen Mordes verurteilt – und die besondere schwere der Schuld festgestellt. Der 28-Jährige hatte gestanden, Mutter und Stiefvater in deren Haus in Neustadt-Hagen erstochen zu haben.

Hannover. Im Prozess um den Doppelmord von Hagen hat das Landgericht Hannover einen 28 Jahre alten Mann aus Neustadt am Rübenberge zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Zusätzlich stellte das Schwurgericht die besondere Schwere der Schuld fest. Ioannis K. hatte gestanden, im vergangenen Jahr seine 53 Jahre alten Mutter und seinen 59 Jahre alten Stiefvater getötet zu haben.

Fast 200-mal hatte K. den Feststellungen zufolge auf seine Mutter und seinen Stiefvater eingestochen. Der 28-Jährige habe sich des zweifachen Mordes schuldig gemacht, entschieden die Richter. Es habe sich um eine geplante Tat gehandelt. K. muss laut Urteil jeweils 10.000 Euro Hinterbliebenengeld an eine Tochter und einen Bruder des Getöteten zahlen. Annika und André S. waren als Nebenkläger im Prozess aufgetreten.

Verteidigung: Ioannis K. vermindert schuldfähig

Verteidiger Dogukan Isik hatte für seinen Mandanten die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt, hilfsweise den Antrag auf Totschlag mit verminderter Schuldfähigkeit gestellt. Sein Mandant müsse nicht im Gefängnis, sondern in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Der 28-Jährige hatte sich selbst als „seelisch und psychisch krank“ bezeichnet. Dem folgten die Richter nicht. K. leide unter einer Persönlichkeitsstörung und seine Fähigkeit zu Mitgefühl sei deutlich eingeschränkt. Er sei jedoch schuldfähig.

Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte eine lebenslange Haftstrafe wegen zweifachen Mordes und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefordert. Der 28-jährige habe heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt. Die Anklage geht davon aus, dass der Sohn aus „Wut und Enttäuschung über unerfüllte Besitzansprüche“ getötet habe, weil sich seine Mutter auf die Seite des neuen Ehemannes geschlagen habe.

Ioannis K. ersticht Mutter im Elternhaus

Die Tat hatte sich am Rand von Hagen bei Neustadt ereignet. Die 53-jährige Anja S. und ihr 59 Jahre alter Mann Frank S. waren am 30. Mai tot in ihrem Haus gefunden worden. Der 28-Jährige hatte sich laut Anklage in das Haus geschlichen und seiner Mutter und dem Stiefvater aufgelauert.

Dem hatte K. in seinem Geständnis widersprochen. Anders als von der Staatsanwaltschaft dargestellt, will er Mutter und Stiefvater nicht durch den Hintereingang ins Haus gelockt und sie dort aus einem Kinderzimmer heraus angegriffen haben. Er sei im Bad gewesen, als beide nach Hause kamen. Im Flur sei es zu einem offenen Streit gekommen. „Ich hatte die Tage vorher nichts gegessen, nicht geschlafen. Ich war körperlich und seelisch in einer schlechten Verfassung. Es war für mich eine Art Notsituation und das Haus meine letzte Zuflucht“, sagte der 28-Jährige in seinem Geständnis im Januar.

Der Stiefvater wollte K. aus dem Haus werfen. Mit einem Militärdolch stach der 28-Jährige zunächst auf den Stiefvater ein und tötete dann seine Mutter mit zahlreichen Messerstichen. Vorausgegangen war ein Streit um Geld. Der 28-Jährige hatte seine Arbeit beim Discounter Aldi verloren und konnte die Miete nicht mehr bezahlen. Der Strom war ihm schon abgestellt worden. Er hatte Sorge, auch seine Wohnung zu verlieren und wollte offenbar wieder in sein Elternhaus einziehen – das wollten Mutter und Stiefvater aber offenbar nicht.