﻿Heimwegtelefon oder lauter Pieper? Das hilft Frauen bei Angst im Dunkeln in Hannover

Hannover. Die Tage werden wieder kürzer und es ist wieder länger dunkel. Für viele Frauen in Hannover heißt das: Sie fühlen sich an bestimmten Orten einen Großteil des Tages unsicher. In Hannover betrifft das vor allem Plätze wie den Raschplatz oder das Steintor, wo sich im Dunklen überwiegend Männergruppen tummeln.

Einfache Tricks können Ängste und Unsicherheiten mindern, meint Petra Klecina vom Frauennotruf Hannover (0511/33 21 12). Dabei empfiehlt sie Frauen, ihren Weg im Dunklen schon im Voraus zu planen. So könne man sich etwa eine Begleitung organisieren oder von vornherein einen Umweg einplanen und dabei vermeintlich unsichere Orte meiden.

Petra Klecina berät seit 30 Jahren beim Frauennotruf in Hannover. © Quelle: privat

Begleitung mit dem Heimwegtelefon

Eine gute Möglichkeit zur Unterstützung sieht sie in dem sogenannten Heimwegtelefon. Ein Verein aus Berlin (030/12 07 41 82) bietet dabei bundesweit Frauen auf ihrem Weg nach Hause die telefonische Begleitung an. "Die Mitarbeiter sind dann bis zur Haustür telefonisch dabei", weiß Petra Klecina. Auch Alarme, sogenannte Pieper, die man im Bedarfsfall aktiviert, könnten helfen, sich in beängstigenden Situationen Aufmerksamkeit zu verschaffen, sagt die Sozialpsychologin, die seit fast 30 Jahren in der Frauenberatungsstelle für Frauen und jugendliche Mädchen arbeitet. "Die sind wahnsinnig laut. Damit kann man eine kritische Situation unterbrechen."

Hannover bietet viele Orte, die Frauen nachts oder im Dunklen meiden: Dazu zählen Unterführungen in der Innenstadt. © Quelle: Christian Behrens

Selbstverteidigung lernen

Ihrer Meinung nach hilft es auch, solche Situationen mit Selbstbewusstsein – etwa äußerlich mit einem festen Schritt und aufrechtem Gang – zu begegnen. Dafür helfe auch ein Selbstverteidigungskurs. Der Frauennotruf Hannover bietet selbst solche Kurse an. „Sie sind immer gut besucht“, weiß Klecina.

Wer sich belästigt fühle, solle Passanten – oder Mitfahrende in der Straßenbahn – unbedingt direkt ansprechen und zur Hilfe auffordern. Von Pfefferspray hält die Sozialpsychologin unterdessen nicht so viel: „Das gibt nur vermeintlich Sicherheit und es kann im schlimmsten Fall auch gegen einen verwendet werden.“

Schluss mit Rollenklischees

Das alles könnten nur kleine Hilfen sein, damit Frauen sich besser fühlten, betont Klecina. „Grundsätzlich müssen Männer ihr Verhalten ändern.“ Dabei müssten Rollenklischees abgeschafft werden. „Da muss gesamtgesellschaftlich etwas passieren, man muss damit schon im Kindergarten anfangen.“