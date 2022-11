﻿Heimwegtelefon: Telefonieren, um sich nachts sicherer zu fühlen

Partys, Clubs und Festivals: So soll Hannovers Nachtleben sicherer werden

Rückzugsräume, sensibilisierte Teams, Schutz gegen Übergriffe: „Awareness“ ist in Hannovers Klub- und Festivalszene ein immer wichtigerer Begriff. Die Initiative „We take Care“ schult Menschen im Nachtleben und erarbeitet Handlungsfäden. Damit die Party am Wochenende sicherer wird.