Aus dem Spielertunnel in ein neues Leben? Im Stadion von Hannover 96 kann man sich jetzt ganz offiziell das Ja-Wort geben. Am Dienstag fanden zwei Test-Trauungen statt.

Hannover. Das schlechte Wetter, die Tatsache, dass Hannover 96 schon seit längerem keine Glanzleistungen mehr bringt oder dass der DFB die Heinz-von-Heiden-Arena für zu marode für Länderspiele erklärt, sind diesen Dienstagmorgen nicht so wichtig. Was wichtig ist, sind zwei Paare, die sich ganz offiziell das Jawort geben wollen – und das im Stadion von Hannover 96. In der Heinz-von-Heiden-Arena können sich Fußballbegeisterte ab sofort trauen lassen. Am Dienstag, 12. September, starteten Stadt und Verein mit zwei Test-Trauungen.