﻿„Neue Liebe“: Trauungen im 96-Stadion von Hannover ab sofort möglich

Die Stadt Hannover bietet jetzt auch Trauungen im 96-Fußballstadion an. Am 12. September gibt es erstmals Termine für vier Paare. Anmeldungen nimmt die Stadt jetzt entgegen. Das Angebot soll ausgeweitet werden.

Hannover. 96-Fans singen bei jedem Heimspiel die Stadionhymne „Alte Liebe“ – und für vier Brautpaare wird das Stadion jetzt ein Ort, um ihre neue Liebe zu besiegeln. Das Standesamt Hannover bietet künftig zusammen mit Hannover 96 die Heinz-von-Heiden-Arena als Trauungsort an. Einen ersten Termin gibt es am 12. September. Vier Paare können an diesem Tag getraut werden. Anmeldungen nimmt die Stadt ab sofort unter der Telefonnummer (05 11) 16 84 33 58 oder per Mail an 32.31.1@hannover-stadt.de entgegen.