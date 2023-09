Hannover

„Keinen Baum weiter“: Ein breites Bündnis formiert sich im Protest gegen die Rodungen in der Leinemasch – hier beim Aktionsabend im Pavillon am Raschplatz. Am Transparent stehen Pascal Weber von „Ende Gelände“ (v. r.), Tabea Dammann von „Leinemasch bleibt“, Eske Rosemeyer von Fridays for Future und der Baumbesetzer mit Aliasnamen „Belgrad“.

Mit einer Großdemonstration wollen Klimagruppen aus Hannover am 1. Oktober gegen die geplante Rodung am Südschnellweg in der Masch protestieren. Fridays for Future und „Ende Gelände“ erwarten Unterstützung aus ganz Deutschland und kündigen „aktivistischen Widerstand“ an.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket