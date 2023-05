﻿Holocaust-Comic der Heisterbergschule in Hannover-Ahlem gewinnt Preis

Ahlem. Für einen selbstgestalteten Comic zum Holocaust und zur Erinnerungsarbeit hat die Comic-Arbeitsgemeinschaft der Heisterbergschule in Ahlem den ersten Preis eines internationalen Wettbewerbs des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge gewonnen. „Ich bin wahnsinnig stolz auf Euch“, sagte Schulleiterin Jessica Schwarz bei der Preisübergabe zu neun Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8 und 9 von der Comic-AG, die Schulsozialarbeiterin Aylin Wollnik (33) ins Leben gerufen hat. Sich zu engagieren lohne sich eben, fügt die Rektorin noch hinzu. Mitunter gewinne man damit sogar Preise.

„Wahnsinnig stolz“ auf ihre Schüler: Jessica Schwarz ist die Leiterin der Heisterbergschule in Ahlem. © Quelle: Christian Behrens

Siegerteams aus Deutschland, Belgien und Frankreich treffen sich

Von Wollnik stammt auch die Idee, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Er wird in drei Ländern ausgeschrieben, die Gewinnerteams für Belgien und Frankreich stehen noch nicht fest. Alle Siegerinnen und Sieger werden gemeinsam ein Wochenende im belgischen Lommel verbringen. Internationale Jugendbegegnungen sind genauso wie die Pflege von Kriegsgräbern erklärtes Ziel des Volksbundes.

Kriegsgräber sind Mahnmale für den Frieden: Coskun Tözen, Bildungsreferent beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, spricht bei der Preisverleihung in der Heisterbergschule. © Quelle: Christian Behrens

„Wenn wir Frieden wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass keine weiteren Kriegsgräber mehr entstehen“, sagte Coskun Tözen, Bildungsreferent beim Volksbund, bei der Preisverleihung. Angesichts des Überfalls Russlands auf die Ukraine bleibe dies aber erst mal ein frommer Wunsch. Kriegsgräber seien ein Mahnmal für den Frieden.

Comic über den Holocaust – geht das überhaupt?

Ein Comic über ein so ernstes Thema wie der Judenmord? Geht das überhaupt? „Zuerst war ich erschrocken“, sagte Ruth Gröne. Die 89-jährige Zeitzeugin engagiert sich seit 1987 im Arbeitskreis „Bürger gestalten ein Mahnmal“ in Ahlem und besucht regelmäßig Schulen, sie gehört zu den wenigen Überlebenden, die noch in den Ahlemer Asphaltstollen gearbeitet hat. Gröne erzählt, dass sie sich den Comic durchgelesen und erkannt habe, dass man sich dem Thema auch auf diesem Wege nähern könne. Auch in jüdischen Zeitungen gebe es Comics, in denen dargestellt sei, wie der Rabbiner auf philosophische Fragen antworte, sagt sie.

Sie haben den besten deutschen Comic des Wettbewerbs gezeichnet: Die Schülerinnen und Schüler der Comic-Arbeitsgemeinschaft von der Heisterbergschule mit Sozialarbeiterin Aylin Wollnik. © Quelle: Christian Behrens

Der Comic ist zunächst mit einer Auflage von 100 Stück gedruckt worden, jeweils 15 Exemplare sind auf Englisch und Französisch erschienen, teils hat Aylin Wollnik sie selbst übersetzt. Die Ankündigung von Schulleiterin Schwarz, dass demnächst auch eine Ausgabe auf Türkisch herausgegeben werde, quittieren die Schüler und Schülerinnen bei der Preisverleihung in der Aula mit Jubel und Applaus. Eine vertonte Fassung der Geschichte soll es demnächst auf der Homepage der Schule geben.

Comic steht jetzt in der Schulbibliothek

In dem Comic klärt ein Mädchen einen Jungen über die Geschichte des Konzentrationslagers Ahlem auf. Als Vorlage für die Bilder dienten unter anderem auch die Fotografien des US-amerikanischen Soldaten Vernon Tott. Der, damals erst 20 Jahre alt, hatte im April 1945 zu den Befreiern des Lagers gehört und wollte das Grauen unbedingt für die Nachwelt auf Fotos festhalten. An seine Familie in den USA hat die Heisterbergschule auch eines der Comics gesandt.

Schuften im Asphaltstollen: Der Comic ist inspiriert von der wahren Geschichte des KZ Ahlems und dessen Befreiung durch US-amerikanische Truppen und den US-Soldaten Vernon Tott. © Quelle: Heisterbergschule Ahlem

Drei Monate haben die Schüler und Sozialarbeiterin Wollnik für die Produktion des Comics benötigt. Die Informationen herauszufiltern und die Bilder anzumalen habe ihm am meisten gefallen, berichtet Schüler Jean Carlos (15) aus der 8. Klasse. Die Comics stehen in der Schulbibliothek und sollen auch nachfolgenden Schülergenerationen beim Zugang zum Thema helfen, wie Wollnik sagt.

Bald auch „Schule ohne Rassismus“

Die Reihe der Auszeichnungen für die Schule mit den engagierten Schülern und Lehrkräften geht weiter: Im Juni wird die Heisterbergschule „Schule ohne Rassismus“, und einen Demokratiepreis hat die Schule auch noch gewonnen.

