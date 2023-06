Zwischenfall beim letzten Hannover-Konzert von Helene Fischer: Die Künstlerin hat sich bei einer Trapeznummer verletzt und musste offenbar medizinisch versorgt werden. Die Show in der ZAG-Arena ist nach dem Zwischenfall nach 15-minütiger Unterbrechung gegen 21 Uhr vorzeitig abgebrochen worden.

Hannover. Dramatischer Zwischenfall beim letzten von fünf Konzerten von Helen Fischer in Hannover. Bei einer aktobatischen Trapeznummer hat sich die Sängerin am Sonntagabend verletzt. Wie auf Clips auf der Plattform Tiktok zu sehen ist, hat sie trotz heftiger Blutung, möglicherweise von einem „Cut“ an der Augenbraue oder wegen heftigen Nasenblutens zunächst einen Song bis zum Ende performt, bevor sie von der Bühne verschwand.