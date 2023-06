Eine gewaltige Maschinerie sorgt für eine perfekte Helene-Fischer-Show in Hannover. Die Konzertbesucher dürfen sich auf ein rekordverdächtiges Outfit der Sängerin freuen. Und der Auftritt mit Thomas Seitel dürfte dieses Mal besonders emotional sein.

Hannover. Eine Tournee wie im Rausch: Allein in Hannover wird Schlagerkönigin Helene Fischer (38) 70.000 Besucher in ihren fünf Konzerten bis zum Sonntag bezaubern. Das Geheimnis der Bühnenshow ist, dass sie leicht und gigantisch zugleich wirkt. So wird Helene Fischer bei dem Song „Hand in Hand“ mit ihrem Partner, dem Akrobaten Thomas Seitel (38), durch einen Wasserfall schweben – beide gehalten nur durch jeweils einen Strapaten, also Bändern, die an oder dicht unter der Decke befestigt sind.