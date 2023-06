﻿Er will alle fünf Konzerte sehen: Das fasziniert Günter Papenburg an Helene Fischer

Hannover. Wenn er an seinen Geburtstag vor vier Jahren denkt, schaut Günter Papenburg (84) verschmitzt drein, sein Lächeln steckt an. 2019 ist der Baulöwe 80 Jahre alt geworden – und wer die runden wie unrunden Geburtstage des umtriebigen Unternehmers verfolgt hat, weiß: Der Mann mag es musikalisch, monumental und mitarbeiterfreundlich. „Es sollte für alle etwas Besonderes sein. Und was gibt es Besseres, als Helene Fischer einzuladen.“ Gesagt, getan, Helene Fischer (38) kam und gab ihr Bestes.

Deutschlands grandioses Goldkehlchen trat in Papenburgs zweitem Wohnzimmer auf – der damaligen Tui- und heutigen ZAG-Arena. „Darüber sprechen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch heute“, erinnert sich Papenburg im Gespräch mit uns am Firmensitz in Anderten. Kein Wunder: Sie alle waren eingeladen. Die Rede ist von 3500 Männern und Frauen, die für Papenburg tätig sind, bei der Megasause in der Mehrzweckhalle galt die Einladung auch für Angehörige. Darüber hinaus waren 460 VIPs bei dem Privatkonzert dabei, nicht nur aus der Stadtgesellschaft, sondern aus ganz Deutschland.

Schöne Erinnerungen: Günter Papenburg schaut sich das achtseitige Heft an, das er nach seinem 80. Geburtstag drucken ließ. © Quelle: Rainer Dröse

„Sie hat mir damals versprochen, dass ihr Weg bei der nächsten Tournee an Hannover nicht vorbeigeht – sie hat Wort gehalten und spielt sogar fünf Konzerte“, zeigt sich der 84-Jährige erfreut. Er wird nicht nur am ersten Abend, dem 13. Juni, in der Arena dabei sein. Günter Papenburg hat sich vorgenommen, an allen fünf Showtagen Gäste in seiner Loge zu empfangen. „Die Nachfrage steigt von Tag zu Tag“, so der Geschäftsmann. Er wird Familie und Freunde, außerdem Geschäftspartner zu Gast haben, „jeden Tag in anderer Besetzung, so wie es passt“.

Helene-Hype in Hannover – auch bei Günter Papenburg

Wenn es nach ihm gegangen wäre, würde Helene Fischer sogar an sechs Tagen in der ZAG-Arena auftreten. Die Künstlerin hat in ihrem Tourplan aber in der Zeit von Dienstag bis Sonntag routinemäßig an den Donnerstagen aber immer einen Tag frei. „Und da hatte ich die Idee, dass sie an dem Tag auch auftritt, ich war dazu mit ihrem Management im Austausch“, erzählt Papenburg weiter. Aus dem Bestreben wurde nichts, so ein Tag frei tut schließlich der gesamten Crew gut. Die soll aus 150 Personen bestehen, die aus 20 unterschiedlichen Länder kommen.

Stolzer Gastgeber: Günter Papenburg (stehend mit roter Krawatte) genießt aus seiner Loge heraus das Geburtstagskonzert. Zu den Gästen gehörten 2019 unter anderem Fußballtrainer Felix Magath (vor Papenburg sitzend), Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel (ganz oben rechts) sowie Ex-Kanzler Gerhard Schröder und Ehefrau Soyeon (rechts neben Schröder). © Quelle: Nancy Heusel

„Mir imponiert, wie sie ihr Team mitnimmt. Es macht überhaupt nicht den Eindruck, dass sie im Mittelpunkt steht, sondern es sieht nach gleichberechtigtem Umgang miteinander aus“, findet der 84-Jährige. Er hat viele ihrer Konzerte gesehen: „Ich bin beeindruckt, wie professionell sie ist und wie hart sie trainiert und an sich und der Show arbeitet“. Und es hat ihm gefallen, wie nahbar sie an seinem 80. Geburtstag gewesen sei. An diesem 1. Juni sei sie bei dem Privatkonzert aufgetreten, obwohl ihr eigener Vater Peter an dem Datum selbst Geburtstag hatte – er wurde damals 66 Jahre alt. Auch er war dabei, feierte seine berühmte Tochter an der Seite von Ehefrau Maria (64). Die Musikerin hat damals einfach – mit Ansage – für Papa und Papenburg „Zum Geburtstag viel Glück“ angestimmt, die Menschen in der Halle jubelten und johlten.

Riesensause: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Günter Papenburg feiern ihren Chef und das Konzert von Helene Fischer. © Quelle: Nancy Heusel

Fischer lieferte einen anderthalbstündigen Auftritt und feuerte ein Medley ihrer eigenen Hits sowie Coversongs wie „Let me entertain you“, „Simply the Best“, „Männer“ und „Sexy“ ab. „Sie ist eine einmalige Künstlerin“, fand Papenburg damals und auch heute noch. „Ich werde nicht vergessen, dass meine gesamte Familie mit ihr auf der Bühne stand.“ Zu der gehören neben den drei Kindern (sie alle arbeiten in dem Familienunternehmen) mittlerweile auch neun Enkelinnen und Enkel.

Die Einladung: Helene Fischer ließ Günter Papenburg dieses Schreiben zukommen. © Quelle: privat

Ein paar Monate später, im November, schrieb sie Günter Papenburg einen Brief: „Lieber Herr Papenburg, es war eine großartige Geburtstagsfeier anlässlich Ihres 80. Geburtstags und ich finde es schön, dass ich ein Teil davon sein durfte. Auch für mich war es ein toller Abend und es war eine Freude, für Sie und Ihre Mitarbeiter zu singen“, schrieb die 38-Jährige.

Führte durch den legendären Abend: Papenburgs Tochter Angelika moderierte die Geburtstagsfeier für ihren Vater auf der Bühne. © Quelle: Nancy Heusel

Und sprach sogar eine Gegeneinladung aus: Sie lud Günter Papenburg und seine Frau Hannelore (†82, sie ist im August 2021 verstorben) zur Aufzeichnung der „Helene Fischer Show“ nach Düsseldorf ein. „Wir waren auch Gäste der Aftershowparty“, erinnert er sich an den Winter 2019. „Es war ein ganz tolles Wiedersehen.“ Dass es auch in diesem Jahr eins mit der Sängerin geben wird, davon geht der Unternehmer fest aus.

Ein Plausch über Helene Fischer: Günter Papenburg erzählt Reporterin Mirjana Cvjetković von seinen Begegnungen mit der Künstlerin. © Quelle: Rainer Dröse

Hat Papenburg denn schon seinen 85. oder gar 90. Geburtstag im Blick? Als er 50 Jahre alt geworden ist, hatte er Harald Juhnke († 75) engagiert, an seinem 75. trat Udo Jürgens († 80) auf. „Ich will die 90 erstmal erreichen“, sagt er. Und dann blitzen seine Augen wieder, dieses verschmitzte Lächeln huscht über sein Gesicht: „Also wenn Helene Fischer Lust hat! Wenn etwas gut ist, wiederhole ich das gerne.“

