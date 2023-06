﻿Helene Fischer in Hannover: Warum Sarah (20) alle fünf Konzerte der Schlagersängerin in der Stadt besucht

Arena-Auftritte

Helene Fischer polarisiert. Manche können sie so gar nicht leiden, andere lieben sie. Sarah Reumschüssel gehört zu den Liebenden. Die 20-Jährige besucht in diesem Jahr 30 Konzerte des Schlagerstars – darunter natürlich die Auftritte in Hannover, die in dieser Woche anstehen.

