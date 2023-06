﻿Veranstalter prüft, ob Helene-Fischer-Konzert wiederholt wird

Hannover. Entwarnung nach dem Bühnenunfall von Schlagerstar Helene Fischer: „Frau Fischer wurde im Krankenhaus behandelt und danach direkt entlassen“, erklärte am Montagvormittag, Katharina Wenisch, Pressesprecherin des Veranstalters Live Nation. Zur Art der Behandlung und der Verletzung wollte sich die Pressesprecherin nicht äußern. „Das ist Privatsache.“ Sie konnte aber ausschließen, dass Helene Fischer eine Gehirnerschütterung erlitten habe. Auch, in welchem hannoverschen Krankenhaus sie behandelt wurde, teilte der Veranstalter nicht mit.

Auf Videos und Bildern, die Konzertbesucher im Internet teilten, ist zu sehen, wie Fischer bei einer Trapezübung offenbar mit ihrem Partner zusammen- oder gegen das Trapez stößt, über das Mikrofon ist ein dumpfer Schlag zu hören. Dennoch kann sie sich wie geplant festhalten, noch in der Luft hängend und offensichtlich blutend singt Fischer zunächst weiter. Wenig später hat sie blutüberströmt die Bühne verlassen.

Vor Unfall in Hannover: Bereits im März verletzte sich Helene Fischer auf der Bühne

Erst im März hatte sich die Sängerin nach damaligen Angaben von Live Nation bei akrobatischen Proben eine Rippe gebrochen. Danach mussten mehrere Auftritte verschoben werden. Fischer entschuldigte sich deswegen bei ihren Fans: „Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut.“ Manchmal seien „höhere Mächte am Werk“.

Haben die 14.000 Konzertbesucher ein Anrecht auf Entschädigung oder wird das Konzert in Hannover wiederholt?

„Das prüfen wir gerade, das können wir noch nicht sagen“, sagte die Live Nation-Sprecherin. Ein Experte meinte, dass diese Frage von Fall zu Fall unterschiedlich beantwortet werden müsse. So gebe es zum Beispiel Vertragsklauseln, die bestimmte Zeitlimits vorsehen. Seien diese Grenzen überschritten, gebe es keine Haftungsansprüche seitens des Veranstalters gegenüber den Zuschauern.

Helene Fischer kann die Tournee fortsetzen

Der Schlagerstar hat jetzt erst mal Konzertpause. Helene Fischer kann sich also von der Verletzung erholen. Die erste Hälfte der „Rausch live Tour 2023“ endete am Sonntag in Hannover. Beruhigend dürfte da die Stellungnahme des Konzertveranstalters am Montagmorgen gewirkt haben: Es bestehe „keinerlei Zweifel“, dass die Künstlerin ihre Tournee nach der Sommerpause ab dem 25. August wie geplant fortsetze. Der Auftritt am Sonntag in Hannover war bereits das 42. Konzert der aktuellen Tournee.

Fischer war zuletzt 2018 auf Tournee gewesen. Nach einer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück und gab in München ihr bislang größtes Konzert vor etwa 130 000 Fans. Seit dem Frühjahr steht sie bei ihrer Tournee wieder auf den Bühnen in Deutschland. Vor ihrem ersten Auftritt in Hannover war bekannt geworden, dass Helene Fischer Ende 2021 ihren Partner, den Akrobaten Thomas Seitel (38), geheiratet hatte. Beide haben eine gemeinsame Tochter.

Beim Song „Wunden“ passierte der Unfall

Fischer hatte für die Tour zu ihrem Album „Rausch“ mit Experten des Cirque du Soleil Akrobatiknummern entwickelt und eingeübt. In die ZAG-Arena in Hannover passen bis zu 14.000 Menschen.

Zahlreiche Zuschauer äußerten sich am Sonntagabend nach dem Konzert erschrocken und besorgt. Viele wünschten Fischer gute Besserung. Der Unfall ereignete sich gerade, Ironie des Schicksals, als sie den Song „Wunden“ interpretierte.

HAZ