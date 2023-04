Helene Fischer startet Tournee: Darauf können sich ihre Fans in Hannover freuen

Von der gebrochenen Rippe hat sich Helene Fischer nur kurz ausbremsen lassen. Am Dienstag hat der Schlagerstar das erste Konzert der neuen Tournee gegeben. Der Auftritt in Hamburg zeigt: Hannover kann sich auf außergewöhnliche Shows im Juni freuen.

Hannover. Weil sie sich bei einer Probe eine Rippe gebrochen hatte, musste Helene Fischer den Start ihrer ersten Tournee seit fünf Jahren verschieben. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Am Dienstag hat der Schlagerstar losgelegt. Und – gute Nachrichten auch für alle Fans in Hannover – die 38-Jährige versicherte beim (verspäteten) Auftakt ihrer neuen Tour in Hamburg: „Macht euch keine Sorgen um mich. Mir geht es fantastisch.“

Die XXL-Tournee mit 72 geplanten Auftritten – das letzte Konzert ist am 8. Oktober in Frankfurt – führt Fischer auch wieder nach Hannover. Hier stehen am Dienstag, 13. Juni, Mittwoch, 14. Juni, Freitag, 16. Juni, Sonnabend, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni, gleich fünf Auftritte auf dem Programm. Los geht’s in der ZAG-Arena jeweils um 20 Uhr.

Helene Fischer in Hannover: Was erwartet die Zuschauer?

Alle Zuschauer, nicht nur Schlagerfans, können sich erneut auf ganz großes Kino freuen – das ist in der Barclays Arena in Hamburg bereits klar geworden. Helene Fischer präsentiert, umgeben von biegsamen Tänzerinnen und Tänzern, ihre größten Hits und die besten Songs ihres neuen Albums „Rausch“. Drei Stunden lang beeindruckten Künstlerin und Team mit einem Gesamtkunstwerk aus Licht, Farben, Kostümen, Video, Musik, Sounddesign – und Akrobatik.

Fischer ist teilweise in schwindelerregender Höhe unterwegs. Es sind Nummern dabei, die jeder Zirkusvorstellung zur Ehre gereichen würden, und tatsächlich kommen die Akrobaten auch vom Cirque du Soleil. Das unverzichtbare „Atemlos“ beispielsweise singt Fischer, während sie von einem riesigen Roboterarm auf einer kleinen Hebebühne durch den Saal geschwenkt wird.

Gibt es noch Tickets für die Konzerte in der ZAG-Arena?

Ja, es gibt noch Eintrittskarten für alle fünf Auftritte von Helene Fischer in Hannover – allerdings nur noch sehr vereinzelt. Kaufen kann man sie auch im HAZ/NP-Ticketshop.

Wann ist Helene Fischer zuletzt in Hannover aufgetreten?

Es ist schon eine Weile her, allerdings gab es seither auch eine Corona-Pandemie mit ihren Konsequenzen und eine Babypause: Im Sommer 2019 trat Helene Fischer zuletzt in Hannover auf, beim 80. Geburtstag von Günter Papenburg. Natürlich in der ZAG-Arena, deren Eigner Papenburg ist. Sie kennt die Location also bereits bestens.

Allerdings nicht nur von diesem Auftritt: Schon 2014 war Fischer hier mit ihrer „Farbenspiel“-Tour zu Gast, die Halle firmierte damals unter dem Namen Tui-Arena. Im Jahr darauf gab der Schlagerstar sein Debüt im Stadion am Maschsee, im Juli 2018 lockte Fischer abermals Zehntausende in die HDI-Arena, wie diese zu dieser Zeit noch hieß.