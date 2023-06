﻿Helene Fischer in Hannover: 77 Tonnen Ausrüstung, 3000 Liter Wasser, 5000 Scheinwerfer – und ein Ja-Wort

Hannover. Eine Tournee wie im Rausch: Allein in Hannover wird Schlagerkönigin Helene Fischer (38) 70.000 Besucher in ihren fünf Konzerten bis zum Sonntag bezaubern. Das Geheimnis der Bühnenshow ist, dass sie leicht und gigantisch zugleich wirkt. So wird Helene Fischer bei dem Song „Hand in Hand“ mit ihrem Partner, dem Akrobaten Thomas Seitel (38), durch einen Wasserfall schweben – beide gehalten nur durch jeweils einen Strapaten, also Bändern, die an oder dicht unter der Decke befestigt sind.

Eine emotionale Szene, zu der diese Nachricht passt: „Bild.de“ meldet, dass Helene Fischer ihren Prinzen heimlich geheiratet und auch seinen Namen angenommen habe. Also werden beide beim Auftritt in der ZAG-Arena auch vom Bund der Ehe gehalten. Das Ja-Wort sollen sich beide schon am 11. Dezember 2021, eine Woche vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Nala, gegeben haben.

Das steckt hinter der Bühnenshow

Hinter Fischers Bühnenshow zur „Rausch“-Tour steckt eine Crew von der Größe eines mittelständischen Unternehmens mit technischem Know-how vom Feinsten. Der amerikanische Veranstalter Live Nation spricht von 30 Ensemble-Mitgliedern (Musiker, Tänzerinnen und Akrobatinnen). Dazu kommen 150 Personen Entourage – vom Koch bis zur Visagistin. Allein der Bühnenaufbau dauert 24 Stunden, der Abbau 4 Stunden.

Große Crew: Zu Helene Fischers Ensemble gehören nicht nur Musiker, sondern auch Tänzerinnen und Akrobaten. © Quelle: Marcus Brandt/dpa

77 Tonnen Ausrüstungen hängen unter dem Dach der ZAG-Arena

Das Equipment der Sängerin umfasst 100 Kostüme. Ihr „Windkleid“ besteht aus 112 Meter feuerfestem Spezialgewebe. „Das definitiv größte Kleid ihrer Karriere”, formuliert der Veranstalter einen Helene-Fischer-Superlativ. Der Cirque du Soleil hat es eigens für die „Rausch“-Tournee entworfen. Dass die Künstlerin bei ihren Auftritten so strahlend wirkt, hat sie ihrem ausgefallenen Make-up zu verdanken. Laut Veranstalter verleihen 1260 holografische Vinylpartikel ihrem Gesicht einen irisierenden Schimmer.

Unter dem Dach der ZAG-Arena befinden sich 77 Tonnen Ausrüstung, die mit rund 150 Hebezügen angehoben werden. 5000 individuell steuerbare Scheinwerfer werden den Popstar ins perfekte Licht setzen. Ebenso wie die LED-Videowand als teiltransparente Leinwand. Das ausfahrbare Podest als Teil der Showbühne hat eine Tragkraft von 1,3 Tonnen. Die Band von Helene Fischer wird auf einer fahrbaren Plattform spielen. In 32 Trucks werden Technik, Instrumente und Kleidung transportiert.

Helene Fischer wird 3 Stunden auf der Bühne sein

In den Konzerten von Helene Fischer geht es um große Gefühle. Doch die können Schlagerstars wie Andy Borg und Andrea Berg auch auf die Bühne bringen. Was sie nicht können: Während der Show akrobatische Übungen vollführen und dabei entertainen. Deshalb dürfen sich die Zuschauer auch auf einen Pool freuen, der von einem fünf Meter großen Feuerreif umgeben ist. Und der Wasserfalleffekt wird mittels 800 computergesteuerten Düsen erzielt, die in einem Kreislauf 3000 Liter Wasser auf der Bühne fließen lassen.

Der Veranstalter verspricht ein Konzert von drei Stunden (inklusive Pause). Rund 30 Songs wird Helene Fischer interpretieren. Sie wird bis Oktober 71 Konzerte in 15 Städten in Deutschland, Österreich, Schweiz und den Niederlanden veranstaltet haben. Die Hallen bieten insgesamt 960.000 Konzertbesuchern Platz. Rund 700.000 Karten waren bereits im April verkauft.

Etwa 70 Millionen Euro Ticketeinnahmen

Die Ticketeinnahmen werden laut Experten auf 70 Millionen Euro geschätzt, das schreibt das Online-Medium t-online. Die Bruttoeinnahme für Helene Fischer (nach Abzug der Saalmiete und Bezahlung der Mitarbeiter) liege demnach bei etwa 225.000 Euro brutto – pro Show.

