Nach dem Abbruch des Helene-Fischer-Konzerts in Hannover am Sonntag hat das Management entschieden, dass das Konzert nicht nachgeholt wird. Allerdings bekommen Fans ihr Geld zurück. Und so funktioniert es.

Hannover. Es war ein Schock für die 14.000 Fans in der ZAG-Arena am Sonntag, 18. Juni, in Hannover: Bei einer akrobatischen Einlage am Trapez verletzte sich Sängerin Helene Fischer. Mit einer blutigen Wunde stand sie auf der Bühne und musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Am Ende wurde das Konzert abgebrochen – die Fans waren in Sorge, aber auch tief enttäuscht. Schließlich hatten sie zum Teil sehr viel Geld für die Tickets bezahlt.