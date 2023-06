Das sagen die Fans im Internet zum Unfall von Helene Fischer in Hannover

Hannover. Viele gute Wünsche, etwas Kritik und auch Häme sind dabei: Der Unfall von Sängerin Helene Fischer beim Konzert in Hannover hat im Internet für reichlich Reaktionen gesorgt. Hier eine Auswahl:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ex-Tennisstar Nicolas Kiefer hat den Unfall in der ZAG Arena in Hannover live miterlebt. Via Twitter schreibt er: „GUTE. BESSERUNG. HELENE. FISCHER.“

Unter ihren Fans ist die Anteilnahme groß. Bei Facebook gibt es tausende Kommentare.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Annerose S. schreibt: „Gute Besserung liebe Helene. Bitte sei etwas vorsichtiger und gehe nicht über deine Grenzen hinaus. Ich weiß, du gibst alles für deine Fans, aber denke auch an dich und deine Familie. LG.“

Anke P. sieht es kritischer: „Für mich ziemlich unverständlich, zumal es vor kurzem schon mal einen Vorfall gab... Aber sie scheint keine Konsequenzen daraus zu ziehen, oder mal an ihr Kind zu denken... Einfach mal die Tickets etwas günstiger machen und SINGEN... Deine Fans bleiben deine Fans, egal ob mit oder ohne Akrobatik... Gute Besserung.“

Fans in großer Aufregung

Berbel K. schreibt bei Facebook: „Ojjjjeeee gute und schnelle Genesung lieb Helene, das sieht ja ganz schön schlimm aus.“ Ingeborg Z. sieht es ähnlich: „Wir waren dabei, arme Helene, es fing alles so schön an und dann das. Wir sind sehr traurig darüber. Hauptsache, es geht ihr bald wieder besser.“

Michael H. dagegen fragt sich bei Facebook, was die ganze Aufregung soll – und postet ironisch: „Bei aller Aufregung, sollten wir aber nicht vergessen, dass Al Bundy 1966 vier Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und den Polk High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat!“

Dagmar S. postete: „Ich mag diese Cirque du Soleil Einlagen gar nicht. Das ist mir too much. Wenn Zirkus dann gehe ich in den Zirkus. Lieber ein Konzert mit Tanzshows. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Der eine mag es – der andere nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Marcoj874 fragt sich bei Twitter:

Die akrobatischen Einlagen von Helene Fischer sehen viele Fans kritisch:

Kiki W. postet bei Facebook: „Ich bin jetzt nicht gerade ein Fan von ihr, aber dass finde ich natürlich dramatisch. Wünsche von Herzen gute Besserung und schnelle Genesung.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sven V. ist ähnlicher Meinung: „Egal ob man Sie und Ihre Musik mag oder nicht, wer sich darüber freut und Lachsmylies setzt, weil sich jemand verletzt, bei dem ist in seiner Erziehung echt was schief gelaufen. Ich bin kein großer Helene Fan, akzeptiere Sie aber als Künstlerin und wünsche Ihr gute Besserung.“

HAZ