﻿Helma-Baukonzern: Gewinneinbruch statt Rekordergebnis

Am Donnerstag, 9. März, tritt der umstrittene Historiker Daniele Ganser in Hannover vor einem ausverkauftem Kuppelsaal auf. Dagegen hat sich in der Stadtgesellschaft Protest formiert: Ein breites Bündnis will auf dem Theodor-Heuss-Platz gegen den Auftritt des umstrittenen Historikers demonstrieren.