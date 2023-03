﻿Hoffnung für Hemminger Römerlager: Grüne Minister wollen historische Stätte retten

Die archäologische Stätte dürfe „nicht den Interessen der Kiesindustrie geopfert werden“, forderte der Grüne Christian Meyer 2019. Nun sitzen die Grünen wieder in der Regierung und wollen tatsächlich das Römerlager in Hemmingen retten. Dort macht die SPD mit einem Offenen Brief Druck.

So könnten sie ausgesehen haben: Die Legionäre, die vor rund 2000 Jahren zwischen Wilkenburg und Arnum ihr Lager aufschlugen.

Hemmingen. Nach Jahren des Stillstands gibt es nun Hoffnung, dass es doch noch zu einer dauerhaften Rettung des vom Kiesabbau bedrohten Römerlagers im Hemminger Ortsteil Wilkenburg kommen könnte. Umweltminister Christian Meyer und Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte, beide Grüne, wollen sich in der Regierung für einen Erhalt der 2015 auf einem Acker entdeckten archäologischen Fundstätte einsetzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Meyer, damals noch in der Opposition, hatte schon 2019 deutlich gemacht, dass die historische Stätte „nicht den Interessen der Kiesindustrie geopfert werden“ dürfe. Offiziell ist diese im Raumordnungsprogramm des Landes für den Abbau des vor allem in der Bauindustrie begehrten Rohstoffs ausgewiesen. Und die Firma Holcim möchte von diesem Recht auch Gebrauch machen, wie sie in der Vergangenheit bereits mehrfach betont hat.

SPD warnt: „Bedrohung durch Kiesabbau weiter gegeben“

„Es würde ein Kabinettsbeschluss der Landesregierung reichen, um die Fläche für den Kiesabbau zu reduzieren und damit das Römerlager zu erhalten“, urteilte Meyer 2019. Nun sitzt der Grüne, der bereits von 2013 bis 2017 Landwirtschaftsminister war, wieder im Kabinett. Diesmal als Umweltminister. Das Landwirtschaftsministerium, das für den Bereich Raumordnung zuständig ist, hat seine Parteikollegin Miriam Staudte übernommen. Und die SPD in Hemmingen nimmt die Grünen beim Wort, ihren Ankündigungen in Sachen Römerlager nun auch Taten folgen zu lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es liegt jetzt in Ihren Händen, das Römerlager aus dem Raumordnungsprogramm zu nehmen“, heißt es in einem Offenen Brief, den Hemmingens SPD-Chef Sebastian Kunde sowie die Fraktionsvorsitzende Kerstin Liebelt unterzeichnet haben. Dabei handele es sich um „ein besonderes Marschlager mit spektakulären Funden. Die Bedrohung durch den Kiesabbau ist weiterhin gegeben“, warnt Liebelt. Und Kunde betont: „Wir erwarten hier jetzt eine offene sowie zügige, transparente Entscheidung“.

Römerlager retten: „Mit der CDU nicht zu machen“

Dass nun ausgerechnet die Grünen das Römerlager retten sollen, obwohl die eigene Partei in den vergangenen Jahren mit Ministerpräsident Stephan Weil weiter regierte, begründet Hemmingens SPD-Vorsitzender damit, dass dieser Schritt „in der Großen Koalition mit der CDU nicht zu machen“ gewesen sei. Das Landwirtschaftsministerium führte bis 2022 Barbara Otte-Kinast (CDU).

Lesen Sie auch

Tatsächlich scheinen die Hoffnungen der SPD in Hemmingen auf eine Rettung der Funde unter dem Acker berechtigt. „Minister Meyer und Ministerin Staudte setzen sich weiterhin für die Erhaltung des Römerlagers in Hemmingen ein“, teilt Natascha Manski mit, Sprecherin im Landwirtschaftsministerium. Die „Erkenntnisse zur historischen Bedeutung des Römerlagers“ sollen bei der nächsten Novelle des Raumordnungsprogramm des Landes berücksichtigt werden, für die derzeit die Vorarbeiten liefen, kündigt sie an. Diese sei eine „Verordnung der gesamten Landesregierung“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwischen den Hemminger Ortsteilen Arnum und Wilkenburg sollen laut Erkenntnissen der Archäologen auf 40 Hektar Fläche bis zu drei Legionen mit 20.000 Mann mindestens mehrere Tage gelagert haben, wie eine Vielzahl an Funden vermuten ließ.