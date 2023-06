﻿Charity-Konzert mit Promis für Hannovers Mutter-Kind-Klinik

Feuermeldung

Zugausfälle in Niedersachsen nach Feuerwehreinsatz und Evakuierung in Hannover

Zugausfälle in Hannover und Niedersachsen: Auf mehreren Strecken ging am Donnerstagabend für etwa eine halbe Stunde nichts mehr – Passagiere wurden per Durchsagen informiert. Grund war ein Feuerwehreinsatz mit Evakuierung in Hannover.