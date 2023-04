﻿Henssler eröffnet neues Sushi-Restaurant am 5. Mai in Hannover

Hannover. In der Swiss Life Hall war er mit seiner Kochshow schon öfter, jetzt will sich TV-Starkoch Steffen Henssler dauerhaft in Hannover niederlassen. Am 5. Mai eröffnet er eine Filiale seiner Sushi-Kette „Happi“ in Hannover.

Am Ladenlokal in der Wedekindstraße/Ecke Lister Meile wurde jetzt der Eröffnungstermin für das „Ahoi“-Restaurant mit angeschlossener „Happi“-Bar plakatiert. Und kommt der Chef persönlich zur Eröffnung? „Ich weiß es noch nicht“, sagte er im Interview. Derzeit habe er sehr viel mit seiner Show zu tun.

Bisher gibt es die „Ahoi“-Restaurants mit „Happi“-Bars in Bremen, Hamburg, Hildesheim, Kiel, Köln, Oldenburg, Osnabrück, Travemünde und Wismar, der Laden in Scharbeutz soll wegen eines Wasserschadens geschlossen sein und erst zur Sommersaison wieder öffnen. Kürzlich erst eröffnete Henssler einen weiteren Laden in Grömitz (Schleswig-Holstein). Selbst kochen wird Steffen Henssler in den vielen Ablegern wohl nicht.