﻿Eröffnet TV-Koch Henssler bald Sushi-Bar in Hannover?

Man kennt ihn aus dem Fernsehen, man weiß, dass er Sushi-Gerichte quasi neu erfunden hat, und nun soll Steffen Henssler auch in Hannover künftig eines seiner Restaurants betreiben.

Hannover. Alles neu macht der Mai und wer weiß? Vielleicht gibt es dann schon neues Lukullisches in der Oststadt. TV-Koch Steffen Henssler soll auch in Hannover eine Sushi-Bar seiner Kette „Happi by Henssler“ aufmachen.